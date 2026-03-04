Justicia para Kimberly Joselín: Sheinbaum confirma que ya hay un detenido por feminicidio

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este miércoles 4 de marzo de 2026, la mandataria confirmó que ya hay una persona detenida por el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, joven estudiante cuyo cuerpo fue localizado en una zona boscosa de Cuernavaca, Morelos.

Ante los medios de comunicación, la mandataria señaló que el detenido es alguien cercano a la víctima y afirmó de manera directa que se trata de un feminicidio, sin embargo, no compartió más detalles del caso. Solo puntualizó que este ya fue tipificado como feminicidio.

uD83DuDDE3? #LaMañaneradelPueblo | ¡Avance en el caso de Kimberly! Claudia Sheinbaum informó que ya hay una persona detenida por el asesinato de la estudiante de la UAEM, caso que la presidenta catalogó como feminicidio pic.twitter.com/HltAA4MvHf — El Universal (@El_Universal_Mx) March 4, 2026

Otro feminicidio: madre buscadora en Mazatlán

En esta misma intervención, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano también se refirió al asesinato de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora integrante del Colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa A.C., quien fue hallada sin vida en su vivienda en Mazatlán, Sinaloa. Sheinbaum indicó que en ese caso también se clasificó el crimen como feminicidio. Señaló que existen videos en los que se observa a una persona conocida de la víctima ingresar al departamento y cometer el ataque.

En el primer caso [feminicidio de Kimberly] ya hay un detenido, es una persona cercana a la joven. Es un feminicidio, son casos distintos, por cierto, también informó la fiscal, le corresponde a la fiscalía de Sinaloa pero ya no lo informó, el caso de la madre buscadora que fue asesinada en Mazatlán, también se catalogó como feminicidio", dijo la mandataria.

La mandataria agregó que, en ambos casos, participa el Gabinete de Seguridad con el objetivo de avanzar en las investigaciones y reforzar la protección de jóvenes y mujeres en el país.

¿Qué se sabe del feminicidio de Kimberly en Morelos?

Kimberly Ramos Beltrán, de solo 18 años, cursaba el segundo semestre en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El 20 de febrero de este año salió rumbo al campus Chamilpa; ese mismo día avisó a sus familiares que había llegado a la universidad, no obstante, a lo largo del día se perdió todo contacto con ella.

Ante la ausencia, su familia presentó la denuncia correspondiente y se activó la ficha de búsqueda SG/CBPEM/DCAB/081/2026. La localización de la joven se centró en un polígono específico en Cuernavaca. El lunes 2 de marzo las autoridades informaron el hallazgo de un cuerpo en la zona de búsqueda. Un día después, la Fiscalía de Morelos confirmó que, tras los estudios realizados por la Coordinación General de Servicios Periciales, los restos correspondían a Kimberly Joselín.

uD83DuDEA8 #ÚLTIMAHORA | Cuerpo hallado en Cuernavaca es de Kimberly Ramos, estudiante de contaduría de la UAEM desaparecida, confirma Fiscalía de Morelos



La joven de 18 años de edad desapareció el 20 de febrero cuando se dirigía a clases en la Facultad de Contaduría y Administración… pic.twitter.com/hySJb3bZqa — Milenio (@Milenio) March 4, 2026

El 28 de febrero, la Fiscalía de Morelos detuvo a Jared Alejandro 'N', identificado como estudiante de la misma universidad y persona cercana al círculo de la joven. En su audiencia inicial, realizada al día siguiente, se le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de persona cometida por particulares agravada. El imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se realizará en los próximos días.

Fuente: Tribuna del Yaqui