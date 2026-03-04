Lo pararon por infracción de tránsito y le descubrieron 220 envoltorios de droga en Nogales

Nogales, Sonora.- Este miércoles, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre los resultados de una audiencia inicial realizada en la ciudad de Nogales, donde se dictó prisión preventiva justificada y vinculación a proceso en contra de un hombre identificado como José Carlos 'N'. A esta persona se le señala por su probable participación en los delitos contra la salud pública, luego de ser detenido en posesión de droga.

El origen de este caso penal se remonta al día 22 de febrero del año 2026. Faltando 10 minutos para las 18:00 horas, elementos de Seguridad Pública Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban recorridos de vigilancia por la vía pública. En ese momento, notaron un automóvil que transitaba muy por encima de los límites de velocidad permitidos sobre la calle Acacia Polar, en la colonia Las Acacias.

El vehículo involucrado es un Nissan Altima, modelo 2015, tipo sedán, el cual operaba bajo la modalidad de alquiler. Tras marcarle el alto al conductor para aplicar la sanción correspondiente, los uniformados se acercaron a la ventanilla del chofer. Desde esa posición, a simple vista, notaron un objeto inusual en el asiento del copiloto. Se trataba de una bolsa de plástico transparente que estaba al alcance directo de la mano del operador del volante.

Al revisar el contenido de dicho paquete, los agentes de seguridad contabilizaron un total de 220 envoltorios que contenían una sustancia con las características de la cocaína. Esta situación obligó a los policías a realizar el arresto del señalado en el lugar de los hechos y ponerlo a disposición del Ministerio Público. Una vez ante la autoridad judicial, el juez de control escuchó los argumentos presentados y calificó de legal la detención.

Luego de evaluar los datos aportados por la Fiscalía de Sonora, el juez decidió iniciar el proceso penal contra el imputado y ordenó que permanezca recluido como medida cautelar mientras continúan las investigaciones. La FGJES señaló que con esta acción "reitera su compromiso de combatir con firmeza los delitos relacionados con la comercialización de narcóticos, actuando con estricto apego a la legalidad y al debido proceso".

