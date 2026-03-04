Pelea casi termina en tragedia: Cae joven de 23 años que apuñaló a sujeto en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvieron a un hombre señalado por el delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja. La acción policial tuvo lugar en las calles del fraccionamiento Nueva Galicia, ubicado en la zona sureste de Ciudad Obregón, donde los elementos de seguridad lograron ubicar al acusado, identificado como Víctor Iván 'N', de 23 años de edad.

Los registros de la carpeta judicial indican que el conflicto sucedió el 14 de febrero de 2026. En esa fecha, la víctima, un joven también de 23 años, asistió a un convivio en una casa de la calle Alborada, del fraccionamiento Misión del Sol I. En el transcurso de la reunión, el ahora detenido comenzó a hacer comentarios ofensivos dirigidos a los familiares del ofendido, situación que desató una discusión verbal entre ambas partes.

El altercado verbal escaló rápidamente a una confrontación a golpes. Minutos después, Víctor Iván 'N' presuntamente sacó un arma punzocortante y atacó a su contrincante, causándole diversas heridas de consideración. Tras el esto, el afectado recibió atención médica en un hospital y logró sobrevivir. Por su parte, el señalado huyó del lugar para evitar ser detenido por las patrullas que acudieron a atender el reporte.

Los trabajos de búsqueda realizados por los agentes investigadores permitieron localizar al individuo. Tras su aseguramiento, los policías le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Actualmente, el individuo permanece a la espera de su audiencia, donde un juez de control determinará su situación jurídica con base en las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Captura AMIC a masculino con orden de aprehensión por tentativa de homicidio en Cajeme



Cajeme, Sonora, 4 de marzo de 2026.- Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron, mediante orden judicial, a un masculino señalado por su probable… pic.twitter.com/HriaSVgkhy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 4, 2026

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) señaló que con esta acción "reitera su compromiso de actuar con prontitud en el cumplimiento de órdenes judiciales y en la investigación de delitos que atenten contra la vida y la integridad de las personas".

Fuente. Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora