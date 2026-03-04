¿Qué pasó en Rayones HOY? Fuego cruzado entre autoridades y criminales deja 5 muertos

Rayones, Nuevo León.- La madrugada de este miércoles 4 de marzo de 2026, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Nuevo León (NL), así como del Gobierno Federal, desplegaron un amplio operativo en el municipio de Rayones, luego de que se reportara la presencia de hombres armados en la zona centro. El despliegue derivó en un fuego cruzado que dejó cinco presuntos delincuentes muertos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, miércoles 4 de marzo de 2026, minutos después de las 03:00 horas, tiempo local, en la Plaza Principal de Rayones, específicamente en el cruce de las calles Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, frente a la Iglesia y el Palacio Municipal. Se detalló que el Grupo de Inteligencia de Fuerza Civil recibió una alerta sobre personas armadas en el área.

Repunta narcoviolencia en Rayones al sur de Nuevo León.

Enfrentamiento esta madrugada entre Fuerza Civil y sicarios de cártel deja 5 pistoleros abatidos.

En Mayo del año pasado hubo múltiples muertos por choque de cárteles CDN y CDG-CJNG.

Foto: Claudia Cavazos

Video: PuntoxPunto pic.twitter.com/Tr2P9oOLeW — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) March 4, 2026

Tras activar el Operativo Muralla, los oficiales acudieron al sitio señalado. Al arribar, fueron sorprendidos por sujetos que presuntamente portaban armas de alto calibre. Según la información preliminar, los agresores dispararon contra los elementos estatales con armas calibre .50. Los uniformados repelieron la agresión, lo que desató un intercambio de disparos en pleno centro del municipio.

Durante el enfrentamiento, los presuntos delincuentes intentaron resguardarse detrás de una camioneta color blanco, la cual quedó con múltiples impactos de bala. En ese punto fueron abatidos cinco de los atacantes.

Tras controlar la situación, los elementos de Fuerza Civil realizaron el aseguramiento de armas de fuego, equipo táctico, cartuchos hábiles y la camioneta blanca en la que se resguardaban los agresores. Al lugar también arribaron elementos de la Policía Estatal, quienes acordonaron el perímetro para iniciar las diligencias correspondientes y resguardar la escena donde quedaron los cuerpos.

#ÚltimaHora | Un enfrentamiento entre elementos de la Fuerza Civil y presuntos delincuentes en el municipio de Rayones, en Nuevo León, dejó como saldo 5 presuntos delincuentes abatidos. #ExpresoDeLaMañana con @AnaOrdonana | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la… pic.twitter.com/tm8hah58J6 — N+ FORO (@nmasforo) March 4, 2026

Las autoridades informaron que el operativo se extendió a distintas zonas de Rayones y sus alrededores mediante recorridos de vigilancia, con el objetivo de ubicar al resto de los presuntos responsables que lograron escapar tras la agresión.

A la fecha de publicación de esta nota, no se reportan personas detenidas por estos hechos. El despliegue de seguridad continúa en la región mientras las autoridades mantienen la búsqueda de los implicados y avanzan en la integración de la carpeta de investigación correspondiente.