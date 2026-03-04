Secuestro frustrado en Hermosillo: Capturan a cuatro jóvenes armados, entre ellos un menor

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este miércoles sobre la captura y vinculación a proceso en contra un grupo de personas arrestado en la ciudad de Hermosillo. Las autoridades judiciales dictaron también prisión preventiva en contra de los sujetos identificados como David Eduardo 'N', de 23 años de edad; Jesús Gabriel 'N', de 20 años; y Esteban Noé 'N', de 23 años.

Los tres enfrentan cargos por su presunta participación en los delitos de privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y asociación delictuosa. Todo este procedimiento legal se desarrolla para brindar justicia a un hombre de 37 años, quien figura como víctima en la carpeta de investigación. Los datos recabados indican que los sucesos ocurrieron el pasado 21 de febrero, sobre el bulevar Lázaro Mercado, de la colonia Villas del Real.

Durante esa jornada, los tres hombres viajaban a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta, en color blanco y modelo 2014. En ese trayecto, acompañados por un adolescente, abordaron al transeúnte. Los reportes señalan que los individuos golpearon al afectado usando la unidad automotriz. Posteriormente, le mostraron armas de fuego con la intención de obligarlo a subir al vehículo, pero a pesar de las amenazas, el sujeto logró huir.

Para ello corrió para buscar refugio dentro de un establecimiento comercial de esa misma zona. Lejos de retirarse, los señalados entraron al negocio. Llevaban consigo el armamento y tenían el propósito de encontrar al hombre para llevárselo. Mientras tanto, uno de los agresores se quedó en el asiento del conductor del automóvil para asegurar la huida. La situación cambió ante la llegada de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los agentes arribaron al lugar de los hechos y procedieron a abordar a los sospechosos. Tres de los acusados trataron de escapar a bordo del Volkswagen Jetta, pero los uniformados lograron detenerlos. Al realizar la revisión corporal, los policías encontraron y aseguraron armas de fuego que estaban abastecidas con cartuchos útiles. Dentro del grupo también se encontraba un menor de 16 años de edad, quien portaba una pistola cargada.

Ante esta situación, las autoridades declararon incompetencia por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Por este motivo, el adolescente quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las diligencias.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora