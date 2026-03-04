Suspenden audiencia de 'El Congo', implicado en asesinato de Carlos Manzo; este es el motivo

Morelia, Michoacán.- El proceso judicial en contra de Gerardo Rodríguez, alias 'El Congo', fue pausado este miércoles. Un juez de control tomó la decisión de suspender la primera comparecencia del caso debido a problemas médicos del acusado. Según los reportes, el detenido sufrió un malestar de tipo cardíaco que impidió su presencia ante el tribunal, por lo que requirió ser llevado a un hospital para recibir la atención médica correspondiente.

La fecha para reanudar esta diligencia se mantiene pendiente, a la espera de la evolución de su estado de salud. La detención de este individuo ocurrió el pasado 2 de marzo dentro del territorio del estado de Michoacán. Los reportes de las corporaciones de seguridad lo identifican como un operador regional al servicio de una agrupación delictiva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con base de operaciones en el municipio de Uruapan.

El nombre de Gerardo Rodríguez figura en las carpetas de investigación por su presunta participación en el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la plaza principal de Uruapan. Además, las autoridades señalan que 'El Congo' estaba a cargo de exigir cobros por extorsión a los productores de aguacate y limón de la región. De igual forma, se le vincula con diversos ataques armados dirigidos hacia grupos contrarios y otros asesinatos perpetrados en la misma zona.

Los datos recabados apuntan a que este hombre ejecutaba sus acciones ilícitas bajo el mando directo de Jorge Armando Gómez, alias 'El Licenciado'. Este último es señalado como el autor intelectual detrás del ataque contra Carlos Manzo. En relación con el avance del caso, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña, ofreció una rueda de prensa para informar los resultados obtenidos hasta la fecha.

Van 20 detenidos

El funcionario estatal confirmó que, por su presunta participación en el asesinato del edil, ya suman 20 personas bajo arresto. A pesar de estas capturas, la indagatoria sigue abierta, pues aún existen seis personas con órdenes de aprehensión vigentes que se encuentran prófugas de la justicia. Entre los individuos buscados destaca José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñaba como jefe de escoltas del propio alcalde.

Asimismo, las corporaciones de seguridad intentan localizar a otras dos personas relacionadas con Samuel 'N', exdirector de protocolo del Ayuntamiento local, señalado por filtrar datos sobre los traslados del exedil, y con el ya mencionado Jorge Armando 'N', 'El Licenciado'. El ministerio público continuará aportando pruebas ante los jueces para definir la situación legal de todos los involucrados en las próximas semanas.

Fuente: Tribuna del Yaqui