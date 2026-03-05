Capturan a adolescente acusado de matar a jovencita de 14 años en Sonora; la atacó con navaja

Naco, Sonora.- Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) cumplimentaron una orden de arresto en contra de un joven de 16 años de edad, señalado como el probable responsable del asesinato a una menor de 14 años, llamada Michelle. El crimen ocurrió entre el 22 y el 23 de febrero del presente año, al interior de una vivienda ubicada en la calle Ignacio Ramírez de la comunidad de Naco.

De acuerdo con los datos recabados en la carpeta de investigación, el adolescente habría aprovechado que la víctima se encontraba sola para agredirla con un arma blanca hasta causarle la muerte. Para sustentar la acusación ante el juez, el personal investigador presentó pruebas científicas determinantes. Los dictámenes de genética forense demostraron la existencia de material biológico del imputado en el cuerpo de la joven.

De igual forma, los peritos encontraron rastros de la víctima debajo de las uñas de una de las manos del acusado. A estas pruebas materiales se suman diversas muestras de sangre de la menor que fueron recolectadas en prendas de vestir del joven, tales como un pantalón y una bota, así como en una navaja de su propiedad. Aunado a las pruebas periciales, el Ministerio Público integró diversas entrevistas y testimonios de personas cercanas a la afectada.

Estos elementos sirvieron para corroborar el móvil del crimen y confirmar la oportunidad que tuvo el agresor para cometer el delito. Una vez presentados los cargos durante la audiencia inicial, el juez impuso internamiento preventivo al adolescente mientras avanza el proceso legal. Este resultado forma parte de las acciones de procuración de justicia implementadas en el estado.

Familiares de Michelle le dieron el último adiós

Aumento en sentencias y baja en feminicidios

Entre 2021 y 2025, Sonora registró un total de 160 casos de feminicidio, periodo en el cual los tribunales emitieron 154 sentencias condenatorias contra los responsables de este delito. Los casos de feminicidio en Sonora han mostrado una tendencia a la baja en los últimos años. De acuerdo con los registros, las víctimas pasaron de 44 en 2021 a 24 en 2025, lo que representa una disminución del 45 por ciento en ese lapso.

Asimismo, la Fiscalía de Sonora informó un aumento en los servicios de atención a víctimas durante el último año. Los Centros de Atención a Víctimas del Delito (CAVID) registraron un incremento cercano al 6 por ciento, al pasar de 111,271 atenciones en 2024 a 117,713 en 2025. Por su parte, la AMIC reportó un incremento del 41 por ciento en las órdenes de aprehensión ejecutadas por incumplimiento de obligaciones familiares en Sonora. Los mandamientos judiciales cumplimentados pasaron de 240 en 2023 a 339 en 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui