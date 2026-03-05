Capturan a cinco presuntos implicados en desaparición y asesinato de Wendy Paola en Edomex

Tultepec, Estado de México.- El 4 de marzo, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México efectuaron la detención de cinco personas, cuatro hombres y una mujer, por su presunta relación con el asesinato de Wendy Paola Aguilar Díaz. La víctima, una joven madre de 24 años de edad, fue vista por última vez el 10 de febrero en la colonia El Mirador, ubicada en el municipio de Tultepec. Ante estos hechos, los familiares han levantado la voz para solicitar a las autoridades que el expediente sea catalogado como feminicidio.

La cronología de los hechos indica que el cuerpo de la víctima fue hallado el 11 de febrero en la calle San Martín Oriente, dentro de la misma colonia El Mirador. Los restos se encontraban al interior de una bolsa de plástico, acompañados de un mensaje. Ese mismo día, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones de Homicidios en Cuautitlán. El reconocimiento de la joven ocurrió el 13 de febrero, cuando su padre, Jaime Aguilar Ceja, se presentó en la dependencia para levantar la ficha de desaparición y logró identificarla mediante material fotográfico.

Los reportes del Servicio Médico Forense revelaron múltiples lesiones por golpes, pérdida de piezas dentales, fractura nasal y un corte en el cuello que causó la muerte. Durante los días de búsqueda, los padres recorrieron diversos puntos del municipio para dar con el paradero de su hija. Al enterarse de un hallazgo en la zona, el señor Aguilar se trasladó al lugar. En una entrevista con medios de comunicación, el padre manifestó su sentir ante el actuar de las dependencias estatales durante las primeras semanas de investigación, y añadió su inconformidad sobre la indagatoria.

El 10 de febrero fue asesinada, mi hija era una niña muy bonita y fue privada de su vida. La fiscalía mexiquense no ha hecho nada para detener a los responsables", expresó.

Así es como el gobierno ha bajado los homicidas. En Tultepec la muerte de Wendy paola ha quedado solo en una carpeta. Su familia denuncia omisiones y falta de acción de autoridades del Estado de México. Exigimos investigación y justicia. #JusticiaParaWendy #NiUnaMás pic.twitter.com/mvoWPZuejb — ness DV??#OPCmx ?? (@Ness5791) February 26, 2026

El entorno de inseguridad en la colonia El Mirador es un tema que ocupa profundamente a los residentes. El señor Aguilar apuntó que en un lapso menor a 2 semanas se registró la muerte de su hija, el asesinato de otra persona en la misma área y el descubrimiento de más restos humanos. Estas cifras reflejan una escalada de violencia en el perímetro, por lo que la comunidad demanda mayor presencia policial y estrategias de vigilancia constantes por parte de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.

Mientras el proceso judicial avanza contra los cinco detenidos, los padres de Wendy han asumido un rol activo en el aspecto legal. Han solicitado copias del expediente y se encuentran reuniendo elementos de prueba para aportarlos al ministerio público. A la par de estas gestiones en los juzgados, la familia enfrenta la labor de criar y cuidar al hijo de la víctima, un menor de 2 años de edad que ha quedado bajo la tutela de sus abuelos, quienes buscan asegurar el bienestar del niño a la vez que mantienen su exigencia de justicia en los tribunales del Estado de México.

Fuente: Tribuna del Yaqui