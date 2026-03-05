Capturan a prófugo por ataque armado al sur de Ciudad Obregón; le confiscaron armas largas

Ciudad Obregón, Sonora.- En un operativo realizado en Ciudad Obregón, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) cumplimentaron una orden de cateo. Durante esta intervención, las fuerzas de seguridad lograron la detención de un individuo identificado como José Ángel 'N', de 20 años de edad. Esta persona era buscada por la justicia debido a una orden de aprehensión vigente.

Se le acusa por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de homicidio calificado. La acción policial tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Asturias, entre Austria y Paseo Miravalle, del fraccionamiento Villa Fontana, al sur de Ciudad Obregón. El objetivo de este despliegue operativo fue dar cumplimiento a un mandato dictado por un juez, originado a partir de una carpeta de investigación sobre un suceso fechado el 4 de febrero de 2026.

Según los registros del expediente procesal, ese día, un joven de 18 años se hallaba a las afueras de su domicilio, en la colonia Villas del Real. Mientras esperaba la llegada de un vehículo solicitado mediante una aplicación digital de transporte, el ahora detenido se presentó en la zona acompañado por una segunda persona. De acuerdo con la información recabada por las autoridades ministeriales, el imputado habría accionado un arma de fuego en contra del joven.

Esto le provocó diversas lesiones, mientras que el responsable escapó del sitio junto a su acompañante. Al llevar a cabo la inspección en el inmueble de la colonia Villa Fontana, los elementos de seguridad y el personal de Servicios Periciales localizaron diversos objetos que formarán parte de la evidencia legal. Entre los artículos asegurados dentro del domicilio se encuentran dos armas largas del tipo AK-47, así como dos cargadores metálicos diseñados para munición calibre 7.62x39, los cuales se hallaban abastecidos.

De igual manera, los agentes confiscaron dos cajas con cigarros, elementos que fueron embalados bajo los protocolos correspondientes para su análisis. Las bases de datos del sistema penal indican que José Ángel 'N' cuenta con antecedentes registrados durante el año 2025 por narcomenudeo. Tras concretarse su captura, el individuo fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, instancia que determinará su situación jurídica en las próximas etapas del proceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora