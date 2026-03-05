En plena vía pública de Ocotlán, Oaxaca, asesinan a excandidato municipal; esto se sabe

Ocotlán de Morelos, Oaxaca.- La noche de este miércoles 4 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Oaxaca, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo de seguridad en el municipio de Ocotlán de Morelos, luego de que se reportara una balacera en la que fue asesinado Benito José Valdez, excandidato a la presidencia municipal de San José El Progreso.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este miércoles 4 de marzo, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, en calles del municipio de Ocotlán de Morelos, cuando el excandidato salía de un restaurante-bar y se disponía a abordar su vehículo. En ese momento fue interceptado por hombres armados, hasta ahora no identificados, que abrieron fuego en repetidas ocasiones contra la camioneta en la que se encontraba.

El homicidio ocurrió la noche de este jueves. Foto: Twitter

Trascendió que una persona que acompañaba a Benito José Valdez intentó repeler la agresión y disparó contra los atacantes; sin embargo, los responsables lograron escapar del lugar. Versiones de rescatistas indican que, durante la balacera, uno de los ocupantes salió proyectado fuera del vehículo, por lo que su cuerpo quedó tendido en la vía pública. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911.

De inmediato, arribaron a la escena cuerpos de emergencia, quienes brindaron atención a las víctimas; sin embargo, confirmaron el deceso del excandidato. Posteriormente llegaron elementos de la Policía estatal y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGE), quienes iniciaron las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada para permitir el levantamiento de evidencias y el inicio de la carpeta de investigación.

Víctima había denunciado amenazas

De acuerdo con antecedentes del caso, Benito José Valdez había participado como candidato a la presidencia municipal de San José El Progreso, una comunidad ubicada en la región de los Valles Centrales de Oaxaca. Durante su actividad política, el ahora occiso denunció públicamente presuntos vínculos entre empresarios relacionados con la concesión de una mina de plata en la zona y algunos de sus adversarios políticos.

Según sus propias declaraciones, estas acusaciones habrían derivado en amenazas en su contra. Las autoridades investigan si estas denuncias estarían relacionadas con su homicidio.

