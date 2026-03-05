Enfrentamiento en Edomex deja a jefe de plaza abatido, 6 detenidos y 7 personas rescatadas

Amanalco, Estado de México.- Un operativo de seguridad implementado en el municipio de Amanalco, Estado de México, dio como resultado la liberación de siete personas que se encontraban privadas de su libertad. Durante las acciones policiales, las fuerzas del orden detuvieron a varios implicados y se registró el deceso de un hombre, quien presuntamente operaba como líder regional para la organización delictiva conocida como la Familia Michoacana.

El despliegue policial comenzó cuando las autoridades recibieron un reporte sobre detonaciones de arma de fuego en la localidad de San Bartolo. Atendiendo el llamado de los pobladores, los efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México se trasladaron al sitio para verificar la situación. Al llegar a la zona, los uniformados observaron a varios hombres que corrían hacia la parte superior del Cerro del Elefante, intentando evadir las autoridades.

Los elementos de seguridad iniciaron una persecución para interceptar a los sospechosos en distintos puntos del cerro. En el transcurso de la movilización, uno de los hombres accionó su arma contra los agentes. Los policías respondieron a la agresión, lo que causó el fallecimiento del atacante. El hombre, identificado como Jonathan 'N', de 38 años de edad, figura en las primeras líneas de investigación como el supuesto jefe de plaza del cártel mencionado.

Tras asegurar la zona, los agentes inspeccionaron el terreno y localizaron a siete personas secuestradas. Entre los rescatados, se encontraba un individuo que contaba con un boletín de búsqueda activo desde el pasado 20 de diciembre. Todos los liberados recibieron la atención correspondiente para revisar su estado de salud y garantizar su integridad física. En el mismo sitio, las autoridades arrestaron a seis personas por su posible participación en los hechos.

uD83DuDE94 uD83DuDEA8 En #Amanalco, durante acciones del #OperativoArgos, la @EstatalEdomex detuvo a cinco hombres, uno menor de edad, y a una mujer, probables responsables de privación ilegal de la libertad. pic.twitter.com/I06mfN6l8w — Secretaría de Seguridad del Estado de México (@SS_Edomex) March 5, 2026

El grupo de aprehendidos está integrado por Jesús 'N' y Emmanuel 'N', ambos de 22 años; Rolando 'N' de 34 años; Israel 'N' de 18 años; una mujer identificada como Getsemaní 'N' de 20 años; y un adolescente de 16 años de edad. Todos los sospechosos fueron trasladados ante el Ministerio Público, institución que se encargará de determinar su situación jurídica en los plazos establecidos por la legislación vigente.

Fuente: Tribuna del Yaqui