Hallan sin vida a Karol Toledo tras desaparición en Morelos; es la segunda en los últimos días

Cuernavaca, Morelos.- La comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) volvió a sufrir otro golpe la pérdida de Karol Toledo Gómez, una joven de 18 años de edad que cursaba sus estudios en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec. La alumna fue reportada como desaparecida el pasado 2 de marzo, fecha en la que sus familiares y amigos perdieron todo contacto con ella, lo que detonó el inicio de su búsqueda.

Tres días después de perder su rastro, la mañana de este jueves 5 de marzo, cerca de las 11:50 horas (local), elementos de la Fiscalía General del Estado localizaron un cuerpo en la zona del municipio de Coatetelco. En un principio, las autoridades ministeriales resguardaron el lugar para realizar los peritajes forenses correspondientes y proceder con la identificación del cadáver, aplicando los protocolos correspondientes.

Con el paso de las horas, la incertidumbre terminó. A las 17:00 horas (local) de este mismo día, la institución educativa emitió un comunicado a través de sus redes sociales para confirmar la mala noticia. Las subsedes de Miacatlán y Tetecala publicaron un texto donde expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Karol Toledo, dejando constancia del impacto que este suceso generó en el entorno académico y social.

Muerte de Kimberly

Este lamentable suceso sucede apenas unos días después de registrarse una situación similar con otra estudiante de la misma universidad. El lunes pasado 2 de marzo, las fuerzas de seguridad encontraron el cuerpo de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán en una zona boscosa de Chamilpa, al norte de Cuernavaca, muy cerca de las instalaciones universitarias. La joven no había regresado a casa desde el 20 de febrero pasado.

Por el caso de Kimberly, las corporaciones de justicia detuvieron el 28 de febrero a Jared Alejandro 'N', quien era su expareja sentimental y también es alumno de la universidad. Un juez dictó prisión preventiva contra este individuo por el delito de desaparición de persona agravada. Ahora, con el hallazgo de Karol Toledo, el estado de Morelos enfrenta un nuevo escenario que demanda la atención de los sistemas de justicia para esclarecer ambos hechos.

