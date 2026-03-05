Investigan caso de intoxicación en primaria de SLRC; detienen a encargada por quitar sellos

San Luis Río Colorado, Sonora.- Las autoridades de Sonora comenzaron una investigación para aclarar un caso donde varios estudiantes sufrieron intoxicación en la Escuela Primaria 'Juan G. Cabral', que se encuentra localizada en la colonia Altar, de San Luis Río Colorado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó la apertura de un expediente legal por el delito de ruptura de sellos de restricción.

Estos habían sido colocados por mandato de los responsables del control sanitario para evitar que el riesgos se extendiera. Toda esta situación comenzó ayer miércoles 4 de marzo, después de que por lo menos nueve alumnos mostraron signos relacionados con el consumo de comida en mal estado, motivo por el cual se dio aviso a los encargados de la salud para realizar las inspecciones necesarias en el plantel escolar.

Ese mismo día, trabajadores de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) acudieron a la escuela para suspender las actividades de la tienda o cooperativa donde se vendía la comida a los menores de edad. En ese lugar procedieron a colocar las bandas de clausura para evitar que el espacio siguiera operando mientras se aclaraba la situación sanitaria.

Tiempo después de esta acción preventiva, la señora Ana Josefina 'N', de 62 años que laboraba como encargada del negocio escolar, decidió romper y quitar los sellos de restricción sin contar con un permiso legal para hacerlo. Debido a esta acción, fue detenida en el acto por agentes del Mando Único Coordinado de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y oficiales de la Policía Municipal.

Al mismo tiempo que se atiende el tema de los sellos retirados, la Fiscalía de Sonora señaló que avanza con las diligencias para saber cómo resultaron afectados los estudiantes. Esta labor abarca una revisión a fondo sobre la manera en que la encargada guardaba y preparaba los alimentos que luego eran vendidos a los jóvenes, buscando esclarecer quiénes deben responder por lo sucedido.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora