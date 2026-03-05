¿Qué pasó en Ecatepec HOY? VIDEOS sobre el voraz incendio que movilizó a las autoridades

Ecatepec, Estado de México.- La madrugada de este jueves, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex) desplegaron un operativo de emergencia en el municipio de Ecatepec, luego de que se reportara un fuerte incendio al interior de una planta dedicada al reciclaje de residuos industriales, ubicada en la colonia conocida como El Hoyo. El siniestro provocó una densa columna de humo visible desde distintos puntos del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la mañana de este jueves 5 de marzo, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, en una recicladora ubicada en la colonia El Hoyo, en el municipio de Ecatepec, Edomex. Tras recibir el aviso de emergencia, elementos del heroico cuerpo de Bomberos arribaron al sitio para iniciar maniobras de sofocación y delimitar el área afectada.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

uD83DuDE92uD83DuDD25 Con valentía y compromiso, elementos de Protección Civil y Bomberos de #Ecatepec enfrentaron un fuerte incendio en una recicladora de la colonia El Hoyo.



Gracias a su rápida intervención, #AlMomento no se reportan personas lesionadas. Su entrega protege vidas. pic.twitter.com/Askmg20f20 — Voces Mexiquenses (@LasVoces_Edomex) March 5, 2026

El incendio se desarrolló en un predio de aproximadamente dos mil metros cuadrados, donde se almacenaban distintos residuos de origen industrial. Este tipo de materiales complicó las labores de los equipos de rescate, ya que la combustión generó altas temperaturas y focos activos que dificultaron extinguir completamente las llamas.

Ante este escenario, los bomberos trabajaron de forma continua para controlar el siniestro, utilizando diversas maniobras para enfriar la zona y evitar que el fuego se propague hacia construcciones cercanas. También se implementaron medidas de seguridad en el perímetro para reducir riesgos para los habitantes del área.

??uD83DuDD25 Fuerte incendio consume recicladora en Ecatepec: bomberos combaten el fuego.



Desde las 6 de la mañana, elementos del cuerpo de bomberos trabajan intensamente para sofocar un incendio en una recicladora de desechos industriales ubicada en la colonia El Hoyo, en Ecatepec.



El… pic.twitter.com/jLCsEKvpDb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2026

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades informaron que no se tiene registro de personas lesionadas, por lo que el saldo preliminar del incidente se mantiene sin víctimas. Asimismo, las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas. Se prevé que, una vez que el fuego sea controlado en su totalidad, especialistas y peritos realicen las investigaciones correspondientes para establecer qué provocó el inicio del siniestro en esta planta de reciclaje.

Fuente: Tribuna del Yaqui