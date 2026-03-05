Rumbo al 8M: Estas son las cifras de violencia de género en México en 2026

Ciudad de México.- El próximo domingo 8 de marzo de 2026 se conmemorará el Día Internacional de la Mujer, una fecha en la que millones de mujeres alrededor del mundo reconocen los avances en la agenda política y social de género, y celebran los logros alcanzados en distintas áreas de la sociedad. Sin embargo, esta jornada también es un recordatorio de los problemas que aún continúan.

En el caso de México, la violencia de género sigue siendo uno de los problemas estructurales más graves, con miles de mujeres afectadas cada año por agresiones que van desde la violencia familiar y sexual hasta el feminicidio.

Violencia de género en México: Casi 6 mil mujeres fueron asesinadas en 2025. Foto: Internet

Si bien en las últimas administraciones (particularmente, durante el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum) se han implementado políticas públicas, reformas legales y alertas de violencia de género en distintas entidades, las cifras muestran que las agresiones contra mujeres continúan en niveles altos y el trabajo de seguridad debe continuar.

¿Qué es la violencia de género?

La violencia de género se refiere a cualquier acto de agresión o discriminación dirigido contra una persona por razones relacionadas con su género; no obstante, en la mayoría de los casos afecta principalmente a mujeres y niñas. Este tipo de violencia puede manifestarse de diversas formas, entre ellas:

Violencia física

Psicológica

Violencia sexual

Violencia económica

Agresiones digitales

Violencia vicaria

Estas agresiones pueden ocurrir en distintos espacios, como el hogar, el trabajo, la escuela o incluso en Internet. De hecho, en los últimos años también ha cobrado relevancia la violencia digital, fenómeno que llevó a la aprobación de la llamada Ley Olimpia, una reforma que sanciona la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.

#Nacional | Sheinbaum anuncia RIFA de su BOLETO para la inauguración del Mundial 2026: ¿Cómo participar? uD83EuDD14?https://t.co/RAICp9v5zH — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 5, 2026

Contexto de la violencia de género en México

La violencia contra las mujeres sigue siendo uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en el país. Aunque autoridades federales y estatales han impulsado diversas estrategias para enfrentar el problema (como centros de justicia para mujeres, programas de atención a víctimas y reformas legales en materia de igualdad) organizaciones civiles señalan que la implementación de estas medidas aún enfrenta obstáculos.

Entre los principales retos que se mencionan están:

Falta de recursos suficientes para atender a víctimas

Falta de sensibilidad en el tema por parte de las Fiscalías Estatales

Desigualdad en la aplicación de políticas públicas entre estados

En este contexto, colectivos feministas señalan que la violencia de género continúa siendo un problema estructural que requiere acciones más contundentes por parte de las autoridades.

Cifras de la violencia de género en México

La violencia de género en México continúa y además cobra vidas. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2025 se registraron cinco mil 991 asesinatos de mujeres en México. De ese total, 721 casos fueron clasificados como feminicidios, el delito que se configura cuando una mujer es asesinada por razones de género.

Esto equivale a un promedio de aproximadamente 1.8 feminicidios al día.

Entre los estados con mayor número de casos se encuentran:

Sinaloa

Estado de México ( Edomex )

) Chihuahua

Ciudad de México ( CDMX )

) Veracruz

Pero la violencia contra las mujeres no se limita a los asesinatos.

Violencia familiar : Entre enero y octubre de 2025, las autoridades registraron 226,711 denuncias de violencia familiar. Este tipo de violencia ocurre principalmente dentro del hogar y suele afectar a mujeres, niñas y adolescentes. Las entidades con mayor número de casos fueron: CDMX Edomex Nuevo León

: Entre enero y octubre de 2025, las autoridades registraron 226,711 denuncias de violencia familiar. Este tipo de violencia ocurre principalmente dentro del hogar y suele afectar a mujeres, niñas y adolescentes. Las entidades con mayor número de casos fueron: Violencia sexual. En el mismo periodo también se registraron 17 mil 430 denuncias por violación en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Especialistas advierten que este tipo de delitos tiene un alto nivel de subregistro, ya que muchas víctimas no presentan denuncias por miedo, presión social o desconfianza en las autoridades.

En el mismo periodo también se registraron 17 mil 430 denuncias por violación en el país, de acuerdo con cifras oficiales. Especialistas advierten que este tipo de delitos tiene un alto nivel de subregistro, ya que muchas víctimas no presentan denuncias por miedo, presión social o desconfianza en las autoridades. Llamadas de emergencia. Durante 2025 se contabilizaron 241 mil 657 llamadas al número de emergencias 911 relacionadas con violencia contra la mujer.

#Nacional | Mujeres que transformaron la historia de México: Figuras para recordar este 8M uD83DuDEBAhttps://t.co/urzAYeOEDl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 4, 2026

Ante este panorama, diversas organizaciones feministas y especialistas advierten que las cifras oficiales podrían ser solo una parte del problema real. Esto se debe a factores como:

Muertes violentas de mujeres que no se investigan como feminicidio

Delitos que no se denuncian

Errores en la clasificación de los casos

Falta de perspectiva de género en investigaciones

Por ello, colectivos y organizaciones civiles han insistido en la necesidad de mejorar los mecanismos de investigación, atención a víctimas y prevención de la violencia. No es de extrañarse que este domingo, en el marco del 8M, miles de mujeres tomen las calles de México y pidan que estos problemas sean solucionados.

Fuente: Tribuna del Yaqui