VIDEO: Lanzan fuerte explosivo a comandancia de Zacatecas; reportan tres policías heridos

Luis Moya, Zacatecas.- La tarde de este jueves 5 de marzo, un grupo de sujetos armados perpetró una agresión utilizando un artefacto explosivo contra las instalaciones de la Policía Municipal en el municipio de Luis Moya, del estado de Zacatecas. De acuerdo con los datos recabados sobre el suceso, la acción ocurrió cerca de las 18:00 horas (local). En ese momento, los individuos llegaron al edificio de seguridad municipal para realizar el atentado y posteriormente escapar.

Ante este suceso, corporaciones de los tres niveles de Gobierno desplegaron un operativo con el objetivo de proteger el perímetro del ataque y buscar a los responsables. El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que el ataque contra la comandancia ocurrió mediante el uso de un explosivo. Asimismo, indicó que el personal de la Fiscalía General del Estado y de la República acudió al lugar de los hechos para los peritajes correspondientes.

En cuanto al saldo de este suceso, se reportó que tres elementos policiales resultaron lesionados. El secretario comunicó que los uniformados fueron llevados a un hospital para su valoración y atención médica. Los reportes médicos señalan que las heridas sufridas son menores, por lo que los tres agentes se encuentran fuera de peligro. Durante el despliegue, las corporaciones de seguridad identificaron que los atacantes tomaron una ruta de escape hacia el estado de Aguascalientes.

Me llega un segundo video de cómo se vio la explosión en la comandancia de Luis Moya, Zacatecas, ocasionada por la irrupción de un comando fuertemente armado!

Por esta razón, el gobierno estatal solicitará el apoyo y la colaboración de las autoridades de esa entidad vecina para tratar de ubicarlos. La escena del crimen quedó bajo resguardo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado, la Guardia Nacional (GN), el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR). El secretario general de Gobierno aseguró que la situación en el municipio está controlada, no obstante, pidió a los habitantes tomar precauciones debido a que las acciones de búsqueda siguen activas en la región.

Mientras tanto, habitantes de la localidad publicaron videos en redes sociales donde se observa el momento del estallido. En dichas grabaciones, tomadas a varios metros de distancia, destaca una columna de polvo de gran altura que se desvaneció pocos segundos después. Finalmente, las afectaciones materiales abarcan daños en la estructura de la comandancia y en dos camionetas tipo pick up estacionadas, las cuales recibieron el impacto de la onda expansiva.

En Luis Moya, Zacatecas, un ataque con explosivos a la comandancia municipal dejó tres policías heridos



Los responsables habrían huido hacia Aguascalientes



uD83DuDCF9TV Azteca Aguascalientes pic.twitter.com/XAhdxAQLyv — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui