VIDEO: Se registra incendio en el Metro de Guadalupe, Nuevo León; habría sido provocado

Guadalupe, Nuevo León.- La noche de este jueves 5 de marzo, se presentó un incendio en una torre de reflectores ubicada dentro del área de trabajos de construcción de la Línea 6 del Metro, justo en el cruce de las avenidas Miguel Alemán y Américas, dentro del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Este hecho generó la movilización de distintas corporaciones de rescate y provocó complicaciones de tráfico en la zona vial aledaña.

El fuego comenzó alrededor de las 19:30 horas (local) en un sector del viaducto destinado a la ampliación del sistema de transporte Metrorrey. Al recibir el reporte, elementos de Bomberos de Guadalupe, paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de Protección Civil acudieron al sitio para comenzar las maniobras de sofocación. La pronta intervención de los rescatistas logró contener las llamas, evitando que el problema se extendiera.

Las autoridades municipales confirmaron que el saldo del incidente fue blanco en cuanto a personas heridas. En ese instante no se encontraban cuadrillas de empleados laborando en dicho tramo. Aunque algunas personas que pasaban por el lugar afirmaron haber visto a operadores bajar de una grúa con canastilla, los encargados de la obra aclararon que la construcción no tenía actividad en ese horario.

Durante las tareas para apagar el fuego, la circulación de automóviles sufrió retrasos considerables sobre la avenida Américas y la calle Miguel Alemán. Elementos de tránsito llegaron al sitio para controlar la vialidad, ordenar el paso de los vehículos y garantizar la seguridad de los automovilistas. Una vez que las llamas fueron apagadas por completo, las actividades en la zona pudieron retomarse con total normalidad.

#CirculaEnRedes uD83DuDCF2Se registra incendio en obras de construcción de la Línea 6 del Metro en Guadalupe, Nuevo León pic.twitter.com/YsDVtgFfcs — xevt - xhvt (@xevtfm) March 6, 2026

Para aclarar la situación frente a la ciudadanía, Roberto Abraham Vargas Molina, titular de Metrorrey, explicó que las llamas no afectaron la infraestructura estatal, señalando que el equipo dañado era únicamente una máquina de trabajo. Asimismo, detalló que el avance de la obra no está en riesgo, pues en ese punto del proyecto solo existe concreto y todavía no se instala cableado de energía o de telecomunicaciones que pudiera resultar dañado.

Respecto al origen del fuego, el funcionario apuntó hacia una acción intencional externa, por lo cual se tomarán medidas legales. "En esa zona no había trabajos de ejecución en ese momento, no era un frente activo, por lo que ya la compañía, contratista, pues está preparando una denuncia por posible vandalismo, pero eso ya lo determinará las autoridades", señaló.

#ULTIMAHORA

uD83DuDEA8 SE INCENDIA LA MEGA OBRA DE MOVIMIENTO CIUDADANO EN NUEVO LEÓN



Un incendio se reporta en la Línea 6 del Metro en Guadalupe, NL. Es el metro que Samuel prometió para el Mundial y que no lleva ni la mitad.



Así gobierna @samuel_garcias y MC... pic.twitter.com/J3Uxb4v9Pq — La Catrina Norteña (@catrina_nortena) March 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui