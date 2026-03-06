APAGÓN en el Centro de Hermosillo tras EXPLOSIÓN de transformador; una paloma habría causado la falla

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 6 de marzo de 2026, alrededor de las 10:00 horas, ocurrió un incidente en pleno Centro de la ciudad de Hermosillo. Afortunadamente, a pesar del susto, no se reportaron personas heridas ni víctimas mortales; sin embargo, se presume que explotó un transformador eléctrico subterráneo, lo que dejó al menos diez comercios sin energía y generó la movilización de autoridades policiacas y cuerpos de emergencia.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que los hechos ocurrieron en la azotea de una tienda de telas, ubicada en la calle Plutarco Elías Calles, casi en el cruce con Matamoros, presuntamente porque una paloma se posó en el mecanismo. Además, según información extraoficial del presidente de la Asociación de Comerciantes, el ingeniero Rubén López Peralta, no se registró ningún incendio al interior del establecimiento; no obstante, las autoridades locales se mantienen en alerta ante cualquier situación.

Por su parte, los comerciantes aprovecharon la presencia de los encargados de atender la emergencia para solicitar que revisen los alrededores y así descartar posibles riesgos mayores. En nuestro medio de comunicación daremos puntual seguimiento a este caso y estaremos atentos a cualquier pronunciamiento de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), siempre a través de sus fuentes oficiales.

Explosión del año pasado

Es necesario recordar que, precisamente, el 1 de noviembre de 2025 una tragedia marcó a la capital de Sonora, la cual dejó 24 personas fallecidas, además de cuantiosos daños materiales y, por supuesto, el temor de la población ante la posibilidad de que algo similar vuelva a ocurrir. De acuerdo con la información que se dio a conocer en aquel momento, el establecimiento funcionaba sin los permisos actualizados y carecía de medidas básicas de seguridad, incluida una salida de emergencia funcional.

En ese entonces se optó por cerrar varias sucursales de la cadena, no solo en Sonora sino también en otros estados como Baja California, con el objetivo de someterlas a auditorías de seguridad. No obstante, poco a poco han reabierto varios negocios; por ejemplo, durante febrero de este año algunos establecimientos comenzaron nuevamente a operar en Ciudad Obregón, luego de corroborarse que cumplían con las condiciones adecuadas para su funcionamiento.

