Capturan a 'El Burguer' por fraude en Hermosillo; pagaba con cheques sin fondos en comercios

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez dictó vinculación a proceso en contra de Rubén David 'N', alias de 'El Burguer', hombre de 56 años de edad que fue capturado recientemente. Esta resolución legal se basa en su probable participación en un delito de fraude genérico que afectó el patrimonio del dueño de un establecimiento ferretero localizado en la ciudad de Hermosillo.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó las evidencias recolectadas que demuestran cómo sucedieron los hechos en agosto de 2025. Al evaluar la información aportada, el juzgador consideró pertinente iniciar un proceso penal contra el imputado y determinó imponerle prisión preventiva justificada como medida cautelar. La investigación señala que el 4 de agosto, el individuo acudió a una ferretería situada en la colonia San Benito.

En ese lugar, solicitó la compra de dos enfriadores portátiles, cuyo costo fue de 29 mil 780 pesos. Para cubrir el monto, entregó un cheque que fue depositado a la cuenta bancaria del comercio. Al día siguiente, el 5 de agosto, el hombre regresó al mismo sitio para adquirir cuatro aparatos de enfriamiento más. En esta segunda visita, la factura ascendió a 61 mil 740 pesos, cantidad que solventó entregando otros dos cheques a los encargados del mostrador.

El problema se hizo evidente el 6 de agosto, cuando la parte afectada revisó los estados financieros y descubrió que ninguno de los tres documentos bancarios tenía fondos. Esta situación generó un daño económico a la empresa estimado en 91 mil 520 pesos. Los reportes indican que Rubén David 'N' usó una identidad diferente a la suya al momento de efectuar estas operaciones de compra, logrando obtener los artículos mediante un engaño.

Para decidir que el individuo enfrentara el proceso privado de la libertad, el juez tomó en cuenta el riesgo de que el acusado evadiera la justicia, la falta de un domicilio que comprobara su arraigo en la ciudad y el historial de no atender los citatorios girados por autoridades judiciales con anterioridad. Además, se contempló el riesgo de que pudiera intentar intimidar a las personas que presenciaron los hechos o a los trabajadores del negocio perjudicado.

Vinculan a proceso a “El Burguer” por fraude en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 6 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Rubén David “N”, alias “El Burguer”, de 56 años, por su probable responsabilidad en… pic.twitter.com/ww332CdwLg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 7, 2026

Captura y antecedentes penales

La detención de 'El Burguer' ocurrió el 5 de marzo en la colonia Colinas del Sol, en la esquina de las calles Hermosa y Ventura. Agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión para presentarlo ante el tribunal correspondiente. El historial de Rubén David 'N' en los registros de seguridad muestra varias menciones por distintos ilícitos. En el Sistema Penal Acusatorio actual, se contabilizan por lo menos siete carpetas de investigación por fraudes en diversas modalidades.

Dichos actos ocurrieron entre 2019 y 2025 en las ciudades de Hermosillo, Nogales, Cananea y Ciudad Obregón. De estos expedientes, muchos se mantienen abiertos, uno llegó a los tribunales y otro terminó en un acuerdo para reparar el daño. Si se revisa el sistema tradicional, el acusado registra antecedentes que datan desde el año 2004 hasta 2010. En esa etapa, se le relacionó con daños culposos, lesiones, robo de vehículos y cohecho. Algunos de estos asuntos terminaron por conciliación entre las partes, mientras que otros siguen bajo revisión administrativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora