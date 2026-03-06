Capturan a pareja implicada en balacera a financiera de Veracruz que dejó cuatro fallecidos

Coatzacoalcos, Veracruz.- La Fiscalía General del Estado de Veracruz reportó este viernes 6 de marzo la detención de dos individuos por su probable participación en la agresión armada cometida contra las oficinas de una empresa financiera en la ciudad de Coatzacoalcos. Los agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Leydi Isabel 'N' y Javier Ulises 'N', a quienes se les investiga por el delito de homicidio.

Durante el operativo de captura, los elementos de seguridad lograron incautar un arma de fuego que será analizada por los peritos en balística. Este artefacto es considerado una prueba dentro de la carpeta de investigación, ya que se asume fue accionado durante el ataque en el que perdieron la vida cuatro personas y dos más resultaron lesionadas. Tras su aprehensión, los acusados fueron entregados al órgano jurisdiccional competente, donde un juez de control determinará su situación procesal.

Los sucesos ocurrieron la tarde del martes pasado en un inmueble ubicado sobre la calle Lázaro Cárdenas, en colonia María de la Piedad. Los reportes indican que, alrededor de las 13:30 horas (local), un grupo de hombres armados ingresó al establecimiento y disparó contra los empleados del lugar. Después de la agresión, se emitió un reporte de emergencia, lo que generó la movilización de efectivos de la Policía Municipal, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz y miembros de las Fuerzas Armadas.

Estos uniformados acordonaron el área para preservar los indicios. La representación social, por medio de su delegación regional en Coatzacoalcos, abrió el expediente del caso y envió a un grupo de fiscales, criminalistas y policías de investigación para procesar la escena. El levantamiento de cuerpos confirmó el fallecimiento de cuatro ciudadanos en el sitio. Con el avance de las indagatorias, las autoridades lograron identificar a tres de las víctimas mortales con los nombres de Arturo Zaldívar, Uriel Jafet Arnoldo y Laura Alejandra Cabañas.

Todos ellos formaban parte de la plantilla laboral del establecimiento. Por otro lado, una de las mujeres que resultó herida fue identificada como Alicia Vázquez, quien también trabajaba en el lugar y recibió atención médica en un hospital de la región. Las investigaciones mantienen su curso para esclarecer la totalidad de los hechos y deslindar las responsabilidades jurídicas correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui