A casi 2 semanas de la MUERTE de 'El Mencho', Sheinbaum viaja a Jalisco y envía mensaje: "Trabajamos por la paz"

Zapopan, Jalisco.- A casi dos semanas del operativo que derivó en la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, capo conocido como 'El Mencho' y líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la ciudad de Zapopan (Zona Metropolitana de Guadalajara), en el estado de Jalisco. Antes de hablar con los medios, envió un mensaje a los habitantes del estado.

Como te informamos en TRIBUNA, tras la caída del líder criminal, uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo, se desató una ola de violencia en diferentes puntos de la República Mexicana; sin embargo, el estado de Jalisco, donde ocurrió el operativo para capturar a 'El Mencho', fue el más afectado por bloqueos, quema de vehículos, cierres de comercios y la activación del Código Rojo durante dos días.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que se trabaja con el gobierno de Jalisco para recuperar la paz y adelantó que este viernes sostendrá una reunión con empresarios locales y el Gabinete de Seguridad. pic.twitter.com/JHX6Ii9XcT — NMás (@nmas) March 6, 2026

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal, al inicio de su rueda de prensa, agradeció al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, la coordinación que han tenido en semanas recientes, tras los hechos violentos ocurridos en el municipio de Tapalpa: "Agradezco mucho al gobernador toda la coordinación que hemos tenido desde el principio del Gobierno y particularmente en las últimas semanas. Ha habido una extraordinaria coordinación, un trabajo conjunto".

En este mismo mensaje, Sheinbaum Pardo dedicó unas palabras a la población local, en las que señaló que el Gobierno Federal y Estatal trabajan juntos para garantizar la seguridad en la entidad: "Y estamos aquí, no solo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses, que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por bienestar de los habitantes de este bellísimo estado".

¿Cuál es la agenda de Claudia Sheinbaum en Jalisco?

La presidenta de México adelantó que este viernes tendrá una reunión con empresarios de Jalisco y el Gabinete de Seguridad. Este mismo día, encabezará a la inauguración del Bachillerato Tecnológico Agropecuario Número 331 en el municipio de El Salto. Acto seguido, irá al Tren Ligero, que se inauguró hace poco; el proyecto se realizó con recursos compartidos.

Mañana Sheinbaum Pardo estará en el Estado de México (Edomex).

Fuente: Tribuna del Yaqui