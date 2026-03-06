Dan 7 años de cárcel a cinco mujeres por fraude piramidal en Hermosillo; robaron 489 mil pesos

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez dictó una pena de 7 años con 6 meses de prisión en contra de cinco mujeres que cometieron el delito de fraude genérico. Los actos ilícitos afectaron directamente a 18 personas en Hermosillo, quienes entregaron su dinero bajo promesas irreales. Las sentenciadas responden a los nombres de Martha Verónica 'N', María Jesús Imelda 'N', María Griselda 'N', Ofelia Guadalupe 'N' y Sandra Luz 'N'.

El tribunal encargado del caso las encontró responsables de engañar a las víctimas a través de un sistema piramidal. Este modelo era promovido bajo los nombres de 'Flor de la Abundancia' o 'Telar de la Abundancia'. A lo largo de sus operaciones, las acusadas consiguieron un monto de 489 mil pesos en efectivo, argumentando que las participantes obtendrían ganancias económicas muy superiores a las aportaciones iniciales.

Durante el juicio oral, los representantes del Ministerio Público demostraron que las mujeres condenadas utilizaban un discurso orientado a crear un ambiente de confianza. Hacían creer a las personas afectadas que participaban en un movimiento financiero solidario, diseñado por y para mujeres. Con esa imagen de apoyo mutuo, las responsables ofrecían una alta rentabilidad. Sin embargo, se demostró que el dinero aportado no tenía ningún tipo de respaldo legal ni financiero que permitiera generar las supuestas utilidades prometidas.

De esta manera, se configuró el delito de fraude, al comprobarse el engaño y la pérdida del patrimonio de las 18 agraviadas. Por este motivo, la institución hace un llamado a la comunidad para mantenerse alerta y reportar cualquier propuesta financiera que despierte sospechas. Recomiendan dudar de aquellos proyectos que aseguran multiplicar el dinero invertido en plazos muy cortos y sin ningún tipo de riesgo.

También sugieren verificar si las empresas o personas que piden las aportaciones cuentan con los permisos correspondientes, o si el crecimiento de su modelo depende únicamente de reclutar nuevos integrantes. Ningún sistema económico real puede garantizar grandes ganancias monetarias de un día para otro. Antes de entregar capital, se aconseja revisar los antecedentes del proyecto, solicitar documentación clara y evitar entregar billetes en efectivo si no existe un contrato de por medio que ampare la operación.

FGJES obtiene sentencia condenatoria por fraude genérico a 18 mujeres en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 6 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo una sentencia condenatoria de 7 años y 6 meses en contra de cinco personas, por su… pic.twitter.com/SiLaztQoXR — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 6, 2026

Finalmente, se recuerda a la población que el Centro de Atención Temprana está disponible para recibir denuncias y brindar asesoría jurídica. Presentar una denuncia a tiempo ayuda a frenar la propagación de estos delitos y permite llevar ante la justicia a quienes buscan vulnerar la economía familiar de los habitantes en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora