Detienen a tres policías por asesinato de pareja en San Luis Potosí; los habrían confundido

Matehuala, San Luis Potosí.- Tres elementos de la Guardia Civil Estatal se encuentran bajo investigación por su probable participación en la muerte de dos personas. Los hechos se registraron durante la madrugada de este viernes 6 de marzo en el poblado de Tanque Colorado, ubicado en la región del Altiplano, de San Luis Potosí. Todo comenzó cuando los uniformados acudieron al lugar para atender un reporte de ataque armado cometido contra una patrulla de su corporación.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado comunicó que, al llegar al sitio de los reportes, los policías detectaron una camioneta con características similares a las descritas en el llamado de emergencia. Junto a dicho vehículo también circulaba un automóvil tipo sedán. Los datos recopilados hasta el momento indican que se produjo un intercambio de disparos, lo que desencadenó una persecución entre los agentes y los tripulantes de las unidades.

El resultado de este suceso fue de dos personas fallecidas y una más con lesiones. Extraoficialmente se comenta que los abatidos era una pareja de esposos. Se cree que las víctimas habrían sido confundidas con criminales, por lo cual los tres efectivos de seguridad implicados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado en la ciudad de San Luis Potosí, con el propósito de realizar las indagatorias necesarias y esclarecer las responsabilidades legales correspondientes.

María Manuela García Cázarez, titular de la Fiscalía estatal, confirmó durante la mañana que su dependencia recibió a los policías estatales. La funcionaria señaló que todavía no se tiene una certeza absoluta sobre la forma en que se desarrolló el suceso, ya que el personal del Ministerio Público se encuentra analizando el Informe Policial Homologado. Se espera que en el transcurso de las próximas horas surja mayor información al respecto.

La titular de la FGESLP, María Manuela García Cázares, informó que tres elementos de la GCE fueron puestos a disposición tras los hechos en el municipio de Matehuala, aclaró que todavía no se cuenta con el reporte completo de lo sucedido.

Identifican a una de las víctimas

Posteriormente salió a la luz que una de las personas que perdió la vida era Yair Herrera García, quien laboraba como bombero y auxiliar de guardia. La asociación Bomberos Voluntarios de Matehuala A. C. lamentó el deceso de su compañero y compartió un mensaje a través de sus redes sociales: "Hoy despedimos no solo a un excelente elemento de nuestra institución, sino a una persona que dejó huella en nuestros corazones por su amistad, compañerismo y vocación".

Finalmente, en una conferencia de prensa, el comandante del Cuerpo de Bomberos de la demarcación, Manuel Mauricio Flores Morales, confirmó que el fallecimiento del joven ocurrió en el contexto del enfrentamiento de la madrugada, donde actuaron los efectivos de la Guardia Civil Estatal. El gremio de rescatistas y la sociedad civil aguardan la resolución de las dependencias de justicia para conocer la secuencia de los acontecimientos suscitados en la zona.

??ELEMENTOS ESTATALES LE ARREBATAN LA VIDA A BOMBERO EN MATEHUALA, JUSTIFICAN CONFUSIÓN??

La madrugada de este viernes un grupo de elementos de la Guardia Civil Estatal habrían dado muerte a un bombero reconocido del municipio de Matehuala juntos con su pareja al ser… pic.twitter.com/FIb3iOVmgj — Omar Niño Noticias (@OmarNNoticias) March 6, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui