Fiscalía de Morelos confirma que localizan con vida a Stephanye Contreras, estudiante desaparecida de la UAEM

Cuautla, Morelos.- Tras horas de incertidumbre, este viernes 6 de marzo de 2026 la Fiscalía de Morelos notificó que se encontró con vida a Alondra María Stephanye Contreras Galarza, alumna de la Facultad de Nutrición en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien fue vista por última vez el día 5 de marzo de 2026 en el municipio de Cuautla, Morelos, donde se emitió una ficha de búsqueda para oficializar el reporte de desaparición de la estudiante.

Por medio de sus redes sociales, Stephanye Contretas comunicó: "Hola a todos. Hago esta publicación para aclarar que no estoy desaparecida ni me ha pasado nada malo. Me encuentro perfectamente bien. He decidido alejarme de mi casa por motivos personales. Les pido de la manera más atenta que dejen de difundir información falsa sobre mi desaparición, ya que esto solo genera una alarma innecesaria. Estoy sana, a salvo y en contacto con quien yo decidí estarlo. Agradezco su comprensión y respeto a mi privacidad".

Sin embargo, amigos, familiares y compañeros comenzaron brigadas de difusión en redes sociales para expandir la búsqueda y exigir a las autoridades su rápida localización. Horas antes, los alumnos de la Cruz Roja y de la UAEM se manifestaron para exigir justicia para las alumnas víctimas de feminicidio Kimberly y Karol, junto con la localización de Alondra, donde se bloqueó la avenida Plan Ayala, a la altura del IMSS en Cuernavaca.

La estudiante de la Facultad de Contabilidad, Kimberly Joselín, fue localizada sin vida después de varios días de búsqueda; su caso dejó en evidencia la vulnerabilidad que enfrentan las estudiantes de la zona cercana al campus de la UAEM.

Esta situación ha detonado movilizaciones masivas que exigieron mayor seguridad en los trayectos escolares; por este motivo, la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) y algunos colectivos feministas han exigido varios puntos para la seguridad estudiantil:

Inseguridad en el transporte : Las tres jóvenes estuvieron en situación de riesgo durante sus trayectos hacia o desde la universidad.

: Las tres jóvenes estuvieron en situación de riesgo durante sus trayectos hacia o desde la universidad. Protocolos de búsqueda : Existe mucha crítica hacia el tiempo de espera, con lo que las autoridades activan las alertas y mecanismos de búsqueda con perspectiva de género.

: Existe mucha crítica hacia el tiempo de espera, con lo que las autoridades activan las alertas y mecanismos de búsqueda con perspectiva de género. Falta de iluminación y vigilancia: En los alrededores del campus se carece de patrullaje efectivo y de luminarias funcionales, lo que aumenta el riesgo para las estudiantes.

GARANTIZAN JUSTICIA POR EL HOMICIDIOS DE LAS ESTUDIANTES KIMBERLY Y KAROL EN LA UAEM



