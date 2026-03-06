Operativo en FUNERAL de 'El Mencho' en Guadalajara fue para proteger a ciudadanos: García Harfuch

Zapopan, Jalisco.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 6 de marzo, realizada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), el Gobierno Federal fue cuestionado sobre los operativos de seguridad que se realizaron esta semana durante el velorio y entierro de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido en el municipio de Tapalpa el pasado 22 de marzo.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, declaró que "sí", el cuerpo que fue entregado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México (CDMX), luego velado en una funeraria de la Guadalajara y finalmente inhumado en un panteón privado en Zapopan, era el de Rubén Oseguera Cervantes: "Sí, se corroboró y se informó de manera oportuna por parte de la Fiscalía General de la República".

Omar García Harfuch (@OHarfuch) afirmó que el operativo en el sepelio de “El Mencho” fue para proteger a la ciudadanía y evitar disturbios, no fue para escoltar a nadie. Se priorizó la seguridad pública tras incidentes previos. #Jalisco #Seguridad #ElMencho pic.twitter.com/8eDBkufs6b — Lety Carbajal Arellano (@carelety) March 6, 2026

Respecto a los operativos que hicieron las fuerzas federales, Guardia Nacional y el Ejército mexicano, durante las exequias fúnebres de 'El Mencho', uno de los criminales más poderosos y peligrosos del mundo, García Harfuch dijo que estos se realizaron para proteger a la ciudadanía no para escolar a alguna persona o personas en específico: "Este operativo fue, precisamente, para proteger a la ciudadanía".

El titular de Seguridad Federal recordó que, cuando se confirmó el abatimiento de 'El Mencho' se desató una ola de violencia en Jalisco, y lo que en esta ocasión, las autoridades buscaron prevenir disturbios e inseguridad: "El antecedente que tuvimos días antes, de disturbios, bloqueos e incendio de vehículos; este operativo implementado por Guardia Nacional y autoridades estatales de Jalisco, junto con todas las demás autoridades, fue precisamente para proteger a la ciudadanía"

No fue para escoltar a nadie, fue precisamente para evitar cualquier tipo de disturbio en la ciudad y así se logró, no hubo ningún problema y se logró proteger a la ciudadanía", agregó el titular de la SSPC.

Finalmente, ante la pregunta de si habrán operativos en el panteón donde está enterrado 'El Mencho', García Harfuch señaló que "el operaitivo fue para proteger a la ciudadanía, no hay un operativo como tal para proteger al panteón, o algo especifico en ese lugar".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'