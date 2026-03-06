Por resistirse a asalto, Erick asesinó de un balazo a menor en parque ecoturístico de Edomex

Tepotzotlán, Estado de México.- Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un individuo identificado como Erick 'N', quien se encuentra bajo investigación por su probable participación en el delito de homicidio cometido contra un menor de edad. De acuerdo con los registros del Ministerio Público, los hechos violentos tuvieron lugar el pasado 1 de marzo.

Ese día, el joven se encontraba dentro de un parque ecoturístico situado en el barrio Cañadas de Cisneros, del municipio de Tepotzotlán. Según el expediente de la investigación, a este sitio llegaron el ahora detenido junto con otros dos hombres. El grupo tenía el propósito de robar las pertenencias de varias personas que estaban en el lugar. Al haber resistencia por parte de los presentes, Erick 'N' y uno de sus acompañantes mostraron armas de fuego.

Posteriormente, accionaron las pistolas, causando lesiones al menor de edad. Después del ataque, las personas en el lugar trasladaron al herido a un hospital para que recibiera asistencia médica. Pese a los esfuerzos del personal, el paciente falleció por las heridas que le causaron los proyectiles. El avance de las diligencias ayudó a la Fiscalía estatal a identificar al investigado como uno de los probables responsables del asesinato.

Con esta información, un juez emitió una orden de captura en su contra. Una vez que el juzgador otorgó el mandamiento, el personal investigador procedió a detener a Erick 'N'. Tras su aseguramiento, el sujeto fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Ahora se encuentra a disposición de un juez, quien definirá su situación legal conforme a derecho durante las siguientes etapas del proceso.

#Detenido



Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM