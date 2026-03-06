Procesan a tres automovilistas involucrados en accidentes de tránsito en San Luis Río Colorado

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comunicó este viernes que un juez de control en San Luis Río Colorado dictó una resolución contra tres señalados. Durante distintas audiencias iniciales, la autoridad judicial calificó como legales las aprehensiones de tres conductores. Estas personas enfrentan cargos por el delito de accidente tránsito, con daños materiales. Los aseguramientos fueron realizados por agentes de la Policía Municipal en distintos puntos de la ciudad fronteriza.

El primer caso involucra a Herminia María 'N'. Los reportes de tránsito indican que el percance ocurrió a las 15:51 horas en el cruce de la avenida 16 de Septiembre y la calle 34, en la colonia Burócratas. La acusada manejaba un automóvil de la marca Toyota Camry, modelo 2011. Los datos presentados ante el tribunal establecen que la conductora omitió un señalamiento de alto. Por esta razón, chocó contra una vagoneta Nissan Urban que pertenece al Gobierno Municipal de San Luis Río Colorado.

El vehículo de la administración pública tenía preferencia de paso. Tras revisar los elementos aportados, el juez dictó el auto de vinculación a proceso, ordenó medidas cautelares en libertad y otorgó un periodo de 2 meses para finalizar la investigación complementaria. El segundo suceso ocurrió durante la madrugada, a las 3:50 horas. José Fernando 'N' fue detenido en la avenida Madero y la calle 4, en la colonia Residencias. El reporte indica que el conductor perdió el control de su unidad y causó destrozos en una propiedad.

Los daños afectaron a un automóvil Honda Accord modelo 2003 y a la jardinera de una casa habitación. Los dictámenes periciales revelaron que el individuo operaba su vehículo bajo los efectos del alcohol y la cocaína, sustancias que alteraron sus capacidades psicomotrices. Ante estos hechos, la autoridad judicial determinó vincularlo a proceso. El juez impuso las restricciones legales correspondientes para que enfrente el proceso en libertad, con un plazo idéntico de 2 meses para cerrar la carpeta de investigación.

El tercer accidente se registró a las 21:06 horas en la avenida Carranza y la calle 4, en la colonia Comercial, donde Pedro 'N' tripulaba un automóvil Mitsubishi Lancer modelo 2006. De acuerdo con el reporte, el conductor realizó un giro hacia la izquierda sin tomar las precauciones necesarias. Esta maniobra provocó un choque contra un Chevrolet Trax modelo 2018, lo que generó diversos daños materiales. En la audiencia, el juez ratificó la legalidad de la detención, formuló la imputación y lo vinculó a proceso, manteniendo el mismo criterio de libertad condicionada y el periodo de 2 meses para concluir las indagatorias.

En todos los incidentes descritos, los tres señalados permanecerán fuera de prisión mientras se desarrolla su proceso legal, siempre y cuando cumplan con las restricciones dictadas por el juzgador. La institución de procuración de justicia del estado de Sonora remarcó su postura de trabajar con total apego a las leyes vigentes. La dependencia busca garantizar el debido proceso para todas las partes involucradas y asegurar que las personas afectadas reciban la reparación integral de los daños materiales generados en estos percances viales.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora