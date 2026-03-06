VIDEO: Incautan más de 10 kilos de fentanilo en garita de Nogales; estaban ocultos en vehículo

Nogales, Sonora.- Elementos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, (CBP por sus siglas en inglés), confiscaron un total de 10.88 kilos de fentanilo en polvo. Este hallazgo tuvo lugar en las instalaciones de la garita Dennis DeConcini, de Nogales, Sonora. La información fue confirmada a los medios de comunicación durante la mañana por J. Acuña, quien se desempeña como director del Puerto Fronterizo de Nogales.

El reporte emitido por las autoridades estadounidenses indica que el aseguramiento se realizó el domingo 1 de marzo. Durante las labores de vigilancia, un guardia en turno del puerto fronterizo descubrió el narcótico, el cual viajaba escondido dentro de un automóvil civil que intentaba cruzar hacia territorio estadounidense. El hallazgo se materializó luego de enviar a una revisión secundaria a un vehículo tipo sedán de color blanco.

Los agentes revisaron la unidad y detectaron alteraciones en la zona frontal derecha. En el área del guardafango, el responsable del traslado fabricó un espacio oculto a la vista. Dentro de esa cavidad, los uniformados localizaron 20 bloques de plástico con forma rectangular, los cuales albergaban el polvo de fentanilo en su interior. Los paquetes confiscados estaban atados mediante una cuerda de color amarillo, de la cual personal de aduanas tiró de la carga.

Para completar el retiro de todos los paquetes de narcótico, fue necesario desmontar la pieza de la carrocería. Asimismo, los guardias rompieron, usando una herramienta de hierro, una gruesa capa de masilla de poliéster. Dicho material se utiliza en los talleres para reparar abolladuras o rellenar daños en el metal de los automóviles. El conductor del automóvil fue detenido en el mismo lugar de los hechos. Su identidad no fue proporcionada a la prensa.

On March 1st, 2026 Nogales Officers seized over 24 lbs. of Fentanyl powder from a traveler's vehicle. #BorderSecurity is National Security! pic.twitter.com/ilVRvHCvNS — Sr. Official Performing Duties of Area PD J. Acuna (@CBPPortDirNOG) March 5, 2026

El sujeto quedó a disposición de las instancias competentes, por lo que se espera que enfrente un proceso judicial por cargos federales de contrabando de sustancias prohibidas en Estados Unidos. Cabe recordar que durante el mes de febrero ocurrieron cuatro acciones de decomiso en las diferentes garitas de Nogales. Una de ellas permitió asegurar 44 mil pastillas de fentanilo, mientras que en la otra se aseguraron 2 kilos de cocaína.

Fuente: Tribuna del Yaqui