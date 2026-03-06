Violencia en Guanajuato: Fuego cruzado en Yuriria deja un presunto sicario muerto y 2 oficiales heridos

Yuriria, Guanajuato.- La tarde de este jueves 5 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Guanajuato, así como personal del Ejército mexicano, desplegaron un operativo en el municipio de Yuriria luego de que se reportara un ataque armado contra policías estatales que realizaban labores de vigilancia. Este hecho derivó en un fuego cruzado que dejó un presunto agresor muerto y dos oficiales lesionados.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este jueves 5 de marzo de 2026, alrededor de las 19:00 horas, tiempo local, cuando agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato patrullaban la Carretera Federal libre 43, en el tramo que conecta a Valle de Santiago con Yuriria, cerca del acceso a la comunidad de Puerta de Andaracua.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Autoridades investigan ataque armado en Yuriria. Foto: Twitter @UnoTV

Durante el recorrido de vigilancia, los uniformados detectaron una camioneta que presuntamente contaba con reporte de robo, por lo que iniciaron una persecución con la intención de detener a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, en el seguimiento, los sujetos armados que viajaban a bordo comenzaron a disparar contra los policías, lo que provocó un enfrentamiento en la zona.

Tras el intercambio de disparos, autoridades estatales activaron un operativo de seguridad con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno para controlar la situación y reforzar la vigilancia en el área. En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, así como personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

Posteriormente, las autoridades informaron que el saldo preliminar del ataque fue de un presunto agresor abatido en el lugar y dos integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado heridos. Ambos policías fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada y, de acuerdo con los reportes oficiales, se encuentran fuera de peligro.

#Seguridad | Capturan a cinco presuntos implicados en desaparición y asesinato de Wendy Paola en Edomex ??uD83DuDEA8https://t.co/WS09va6Hw4 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 6, 2026

Tras el enfrentamiento, en el sitio fueron asegurados vehículos y diversos indicios relacionados con el ataque, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Mientras tanto, las corporaciones de seguridad mantienen operativos en la zona con el objetivo de localizar a posibles implicados. Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan y que será el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) el encargado de determinar las responsabilidades derivadas de estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui