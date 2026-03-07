Cae doctora por encubrir muerte de detenido en comandancia de Veracruz; falsificó documentos

Coatepec, Veracruz.- Las autoridades de Veracruz iniciaron un proceso penal en contra de una mujer que prestaba sus servicios como doctora dentro de las filas de la Policía Municipal de Coatepec. La acusación que pesa sobre ella es por la desaparición forzada de una persona. Según los datos que han surgido de las averiguaciones realizadas por la Fiscalía estatal, los hechos ocurrieron hace poco más de 4 años.

Fue hasta ahora que se dejó al descubierto una serie de irregularidades dentro del recinto donde laboraba la imputada. Todo comenzó en diciembre de 2022. En aquel entonces, un hombre fue detenido por agentes municipales y llevado a las celdas ubicadas en la colonia Centenario. Aquella tarde fue el último momento en que se tuvo rastro de su paradero con vida; días después, el cuerpo de esta persona fue localizado.

Esto sucedió en las aguas del río Jalcomulco, en el municipio de Tlaltetela. Este hallazgo dio paso a un seguimiento minucioso sobre lo ocurrido dentro de la comandancia. La participación de Judith 'N', la médica en cuestión, resultó sustancial para el avance del caso. Las pruebas sugieren que ella alteró documentos internos para tratar de encubrir lo que realmente ocurrió. En particular, se le señala por haber llenado una boleta de liberación con datos falsos.

El documento indicaba que el detenido había abandonado las instalaciones por su propio pie en un horario determinado. No obstante, los estudios realizados al cadáver desmintieron esa versión. La necropsia reveló que, a la hora marcada en el papel firmado por la doctora en turno, el hombre ya había fallecido. Esto se pudo comprobar debido al estado en que fue encontrado el cuerpo.

Vinculada a proceso por desaparición forzada; falsificó documentos de liberación en centro de detención de Coatepechttps://t.co/xr8xbgsAV4 pic.twitter.com/jBcCduN54q — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) March 7, 2026

Ante estas evidencias, el Poder Judicial determinó que existen elementos suficientes para mantener a la mujer bajo resguardo mientras se desarrolla el juicio. El juez a cargo dictó la medida de prisión preventiva en contra de Judith 'N', asegurando que permanezca en el centro penitenciario hasta que su caso sea resuelto.

