Duro golpe al narcotráfico: Incautan media tonelada de crystal en retén militar de Sonora

San Luis Río Colorado, Somnora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, comunicó que más de 500 kilos de sustancias prohibidas, identificadas de forma inicial como crystal, fueron retirados de circulación por fuerzas federales. Este decomiso se realizó bajo el marco del programa de vigilancia 'Frontera Segura', el cual cuenta con la participación de la Guardia Nacional y efectivos del Ejército Mexicano en distintos puntos estratégicos de la entidad.

El hallazgo tuvo lugar en las instalaciones del Puesto Militar Cucapah, ubicado en el municipio de San Luis Río Colorado. Durante las revisiones obligatorias que se realizaron en este punto de control, los elementos de seguridad detectaron el cargamento oculto en un vehículo. Como resultado del operativo, tres personas que trasladaban la sustancia fueron detenidas y puestas a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

El gobernador Durazo destacó que estas labores son fundamentales para limitar la presencia de narcóticos en la región y reducir los riesgos para la población. Mediante un mensaje dirigido a la ciudadanía, el manadatario estatal reafirmó el compromiso de su administración por mantener la tranquilidad en los hogares sonorenses: "Seguimos trabajando en coordinación con las fuerzas federales para fortalecer la seguridad y la tranquilidad de las familias sonorenses".

Señaló que la colaboración constante entre todos niveles de autoridades permite robustecer la vigilancia en las carreteras y zonas limítrofes. Durazo puntualizó que las tareas de seguridad seguirán realizándose de manera constante, buscando siempre proteger la integridad de las personas y evitar que este tipo de productos ilícitos lleguen a su destino. El esfuerzo estatal se mantiene enfocado en mejorar la paz pública mediante acciones de revisión y control permanente.

Fuente: Triuna del Yaqui