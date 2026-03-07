GOLPE al narcotráfico: Aseguran 300 kilos de metanfetamina tras desmantelar laboratorio en Guerrero

Costa Grande, Guerrero.- Este sábado 7 de marzo de 2026 se pronunció el Gabinete de Seguridad de México para anunciar que elementos de la Secretaría de Marina (Semar), con el apoyo de la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), lograron neutralizar un laboratorio para la producción de drogas sintéticas en la región de la Costa Grande de Guerrero.

La situación ocurrió en la localidad de La Cuadrilla, perteneciente al municipio de Técpan de Galeana. En este sitio encontraron un laboratorio con aproximadamente 300 kilos de droga sintética terminada y otros 150 kilos en proceso de secado. Según información extraoficial, también localizaron un arsenal químico compuesto por 24 mil litros de precursores líquidos y alrededor de 20 mil kilos de sustancias químicas sólidas.

En dicho lugar había centrifugadoras, quemadores, tanques de gas y 50 tinas con capacidad de 200 litros cada una. Incluso solían hacer uso de dos plantas de luz, ventiladores, mezcladoras y bombas de agua. Precisamente, con esta labor las autoridades lograron asestar un fuerte golpe, ya que la afectación económica ronda los 309 millones de pesos. Además, este punto quedó completamente inhabilitado para impedir que vuelva a operar.

Secretaría de Marina

"Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad continúa debilitando las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitando que estas sustancias lleguen a las calles", dice un fragmento del comunicado, en el que además adjuntaron varias fotografías y un video. Por lo pronto, estos son todos los datos con los que se cuenta y en nuestro medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier avance.

En dos acciones coordinadas en Guerrero, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico desmantelaron un laboratorio clandestino y aseguraron aproximadamente 300 kg de metanfetamina, además de 24 mil litros de precursores químicos y 20 mil kg de sustancias químicas sólidas… pic.twitter.com/wZkHbcI9RR — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) March 7, 2026

Asimismo, otra intervención ocurrió en el poblado Llanos de la Puerta, en el municipio de Petatlán, donde durante patrullajes de vigilancia detectaron dos bolsas de plástico abandonadas. De tal forma que en su interior contenían mil 300 dosis de marihuana, 700 de cocaína y 20 de metanfetamina. Es necesario recalcar que todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Fuente: Tribuna del Yaqui