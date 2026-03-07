Golpe a la Fuerza Antiunión: Cae 'El Donas', objetivo criminal, en posesión de pistola y droga

Ciudad de México.- La estructura del grupo delictivo Fuerza Antiunión sufrió un retroceso importante tras la captura de Jesús Daniel 'N', conocido en el ámbito criminal como 'El Donas'. Este hombre está identificado por las instituciones de seguridad como uno de los generadores de violencia con mayor presencia en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, vinculado a una serie de ataques que dejaron rastro de sangre en la zona centro durante los últimos meses.

La detención ocurrió en calles de la colonia Morelos, donde agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía capitalina realizaban labores de vigilancia. Durante estos recorridos, los agentes detectaron a un sujeto que portaba de forma visible lo que parecía ser una pistola. Al notar la cercanía de las patrullas, el sospechoso, junto a otros dos individuos, intentó refugiarse en una unidad habitacional para evadir la justicia. Sin embargo, la reacción de los agentes permitió alcanzarlos metros más adelante, antes de que lograran ocultarse.

Al realizar el aseguramiento, los elementos hallaron pruebas directas de las actividades ilícitas del grupo. Entre las pertenencias de los detenidos se encontró un arma de fuego corta, abastecida con ocho cartuchos útiles, lista para ser utilizada. Además, les fueron retiradas cerca de 30 envoltorios que contenían hierba verde, con características propias de la marihuana, destinadas presuntamente a la venta. Junto a 'El Donas' fueron capturados otros dos jóvenes, entre ellos un menor de edad, quienes formaban parte de su círculo de protección al momento de la revisión.

El historial de Jesús Daniel 'N' muestra un perfil de alta peligrosidad. Las investigaciones lo vinculan con al menos cuatro eventos de disparos ocurridos entre el año pasado y el inicio de este ciclo. Estos actos violentos, concentrados mayormente en la colonia Morelos, dejaron un saldo de tres heridos y una persona fallecida. Asimismo, se tiene registro de su posible participación en la agresión armada contra un hombre apodado 'El Dilan', ocurrida en diciembre pasado, como parte de las pugnas internas por el control de las zonas de comercio ilegal.

Jesús Daniel, ‘El Donas’, de la Fuerza Antiunión, fue detenido por policías de la Ciudad de México.



Con estas evidencias, los tres individuos fueron trasladados ante el Ministerio Público. Este paso resulta fundamental para desmantelar la capacidad de fuego de la organización y reducir los índices de criminalidad en un sector que ha sido escenario constante de disputas territoriales. Las autoridades mantienen el resguardo de los objetos decomisados para sustentar el proceso legal que enfrentarán los implicados por los delitos de portación de arma y contra la salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui