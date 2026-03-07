Localizan sin vida a mujer trans dentro de casa de campaña en CDMX; tenía días desaparecida

Ciudad de México.- El hallazgo del cuerpo de Nayrobi Flores Arcia ocurrió durante las primeras horas de este viernes en el parque lineal Ave Fénix, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, de la Ciudad de México. La mujer trans, quien contaba con 27 años de edad, yacía dentro de una casa de campaña en la vía pública. Fueron los vecinos de las viviendas cercanas quienes dieron aviso a los servicios de seguridad ciudadana tras detectar un aroma persistente y desagradable que emanaba de dicho punto.

Al arribo de los agentes de seguridad capitalinos, se confirmó el deceso de una persona cuyo estado físico sugería el paso de varios días. Los reportes indican que los restos presentaban señales claras de agresiones físicas, lo cual motivó el resguardo de la escena para permitir que los peritos de la Fiscalía iniciaran con la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo. Nayrobi se encontraba desaparecida desde el pasado 26 de febrero. Sus parientes relataron que aquel día ella salió para visitar a una amistad en la colonia Morelos.

Al no tener noticias de ella, se emitió un reporte ante las instancias de búsqueda de personas del Gobierno de la Ciudad de México. El rastro de la joven se perdió tras abandonar el domicilio de su conocido, momento desde el cual su familia comenzó una labor constante para tratar de ubicarla. Alberto Flores, padre de la víctima, estuvo presente durante las diligencias realizadas en el parque y confirmó que su hija era una mujer trans y que los rasgos físicos coincidían con los de Nayrobi.

Una de las señales definitivas para confirmar su identidad fue un tatuaje en forma de mariposa situado en la zona del cuello, además de las prendas que portaba el día que se le vio por última vez, una blusa, un pantalón y una abrigo, todo en color oscuro, junto con calzado deportivo en tono claro. Las autoridades ministeriales han iniciado una carpeta de investigación para establecer la forma en que ocurrieron los hechos y encontrar a quienes resulten responsables de este acto.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del servicio de medicina forense con el fin de realizar los estudios médicos correspondientes para precisar el motivo del fallecimiento. Bajo la perspectiva de género que rige estas investigaciones, el caso se analiza bajo los lineamientos del delito de transfeminicidio. Esta figura busca reconocer y sancionar la violencia ejercida contra mujeres trans debido a su identidad de género, asegurando que el proceso se realice con el respeto necesarios frente a este tipo de crímenes.

