Mató a mujer y tiró el cuerpo para encubrir el crimen en Edomex; pasará 62 años en prisión

Coacalco, Estado de México.- Un juez dictó una condena de 62 años y 6 meses de prisión en contra de un hombre llamado Aldo Mauricio Cobos Negrete, al comprobarse su responsabilidad en el delito de homicidio en agravio de una mujer. Los actos sancionados tuvieron lugar en el municipio de Coacalco, Estado de México, según la información recabada en la carpeta de investigación del Agente del Ministerio Público.

El reporte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que el suceso ocurrió el 6 de julio de 2024. En esa fecha, la mujer se encontraba al interior de una vivienda localizada en el fraccionamiento El Laurel, perteneciente al citado municipio mexiquense. En ese momento, el ahora sentenciado llegó al sitio y comenzó a agredir físicamente a la víctima hasta causarle la muerte en el lugar de los hechos.

Posterior a la agresión, el señalado tomó medidas para ocultar sus actos. Según los reportes compartidos por la institución de procuración de justicia, el individuo envolvió los restos en una cobija y los trasladó hacia otro punto. Su intención consistía en "desorientar las labores de búsqueda", intentando evadir su responsabilidad antes de darse a la fuga de la escena del crimen.

Las indagatorias posteriores desarrolladas por la Fiscalía estatal permitieron ubicar a Aldo Mauricio Cobos Negrete como el probable autor material del ilícito. Tras concretar su captura, los elementos de seguridad lo trasladaron e ingresaron a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la región, donde quedó bajo la disposición de un juez para enfrentar su proceso legal.

Durante el desarrollo de las audiencias, el juzgador valoró las pruebas presentadas por el Ministerio Público. Al considerarlos suficientes para sostener la acusación, el magistrado emitió la resolución condenatoria que impone el encierro por más de seis décadas. Asimismo, el dictamen establece que los derechos civiles y políticos del individuo permanecerán suspendidos por el tiempo que dure su castigo en prisión.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM