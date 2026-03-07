Neutralizan a homicida en Hermosillo; FGJES informa dos agentes heridos y Alfonso Durazo se solidariza

Hermosillo, Sonora.- Durante la madrugada de este sábado 7 de marzo de 2026 se llevó a cabo un operativo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde neutralizaron a un peligroso sicario perteneciente a una organización criminal responsable de diversos homicidios. Los hechos sucedieron al sur de la ciudad de Hermosillo durante el cumplimiento de una orden de cateo.

Entre los respondientes estuvieron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), del Ejército Mexicano, así como también se contó con el apoyo de la Policía Municipal. En cuanto a los hechos, el presunto responsable de diversos crímenes no especificados opuso resistencia y, al intentar evitar su detención, hirió con un fusil de asalto a dos elementos de la AMIC.

¿Qué pasó con el delincuente?

Según el más reciente comunicado de la Fiscalía de Sonora, la respuesta agresiva del delincuente dejó a los uniformados con varias heridas, motivo por el cual actualmente están siendo atendidos en un hospital de la capital. Sin embargo, el sujeto terminó perdiendo la vida porque, de acuerdo con la autoridad, "fue neutralizado por las fuerzas del orden público". Es necesario agregar que entre sus cargos más graves se encuentra el homicidio registrado durante la edición de un evento masivo celebrado en Hermosillo en octubre de 2024.

Quedaron dos lesionados

Por lo pronto, en la escena realizaron las diligencias correspondientes por parte de personal de Servicios Periciales y de investigación, con el objetivo de integrar las pruebas a la carpeta respectiva y continuar con el esclarecimiento de los hechos. En nuestro medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier actualización que pueda surgir en las próximas horas.

Durante un operativo realizado esta madrugada en Hermosillo, en el que elementos de AMIC resultaron heridos en el cumplimiento de su deber, expreso mi absoluta solidaridad con ellos y sus familias.



Les reitero mi firme compromiso por perseguir la justicia y que estos hechos no… — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) March 7, 2026

¿Qué informó Alfonso Durazo?

El gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, ya se pronunció a través de su perfil en X (antes Twitter), donde dedicó algunas palabras especialmente para los familiares de los uniformados lesionados: "Durante un operativo realizado esta madrugada en Hermosillo, en el que elementos de AMIC resultaron heridos en el cumplimiento de su deber, expreso mi absoluta solidaridad con ellos y sus familias. Les reitero mi firme compromiso por perseguir la justicia y que estos hechos no queden impunes", aseveró.

Fuente: Tribuna del Yaqui