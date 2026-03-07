Seguirá en prisión: Procesan a menor acusado de asesinar a jovencita de 14 años en Sonora

Naco, Sonora.- Los procesos jurídicos avanzan respecto al caso del fallecimiento de Michelle, de 14 años de edad, en Naco, Sonora. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un juez de control dio inicio al proceso legal contra un adolescente de 16 años, cuya identidad mo ha sido revelada. Se le señala como posible autor del delito de feminicidio ocurrido recientemente en esta región fronteriza.

Los hechos que originaron este proceso ocurrieron entre la noche del 22 de febrero y las primeras horas del día siguiente. El escenario fue una vivienda situada en la calle Ignacio Ramírez, colonia Centro de la comunidad. Según el trabajo realizado por los agentes del Ministerio Público, el joven habría aprovechado que la víctima se encontraba sin compañía para realizar la agresión con arma blanca que le quitó la vida.

Para sustentar la acusación ante el juzgado, se presentaron resultados de análisis de genética que mostraron la presencia del perfil del señalado en los restos de la menor. A la par, se detectó material genético de Michelle bajo las uñas de una de las manos del joven. Otros hallazgos de importancia incluyen manchas de sangre pertenecientes a la adolescente en prendas de vestir del imputado, tales como un pantalón y una bota, así como una navaja que era de su propiedad.

Además de los elementos científicos reunidos, existen declaraciones de personas cercanas al entorno de la víctima. Estos testimonios aportan datos sobre las razones que pudieron llevar al agresor a actuar de esa manera, así como la oportunidad temporal que tuvo para estar en el sitio del crimen. En el acto judicial del pasado 6 de marzo, la autoridad responsable de los casos de justicia para menores dictó el auto de vinculación a proceso.

uD83DuDEA8 ¡LAMENTABLE! Detienen a adolescente de 16 años por el feminicidio de Michelle, de 14 años, en #Naco, #Sonora



La @fgjesonora informó que el menor fue presentado ante un juez como presunto responsable del crimen ocurrido entre el 22 y 23 de febrero.



Pruebas de genética… pic.twitter.com/0eZ9sD99Rt — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) March 3, 2026

Como parte de esta resolución, se decidió que el joven permanezca bajo encierro preventivo mientras se realiza la etapa final de las indagatorias. Se otorgó un tiempo de 30 días para terminar de reunir los datos necesarios para que el Ministerio Público refuerce la acusación antes del cierre definitivo de la investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui