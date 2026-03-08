Alerta Amber Sonora: Buscan a Lesly Viridiana, adolescente de 15 años desaparecida en Nogales

Hermosillo, Sonora.- En el marco del 8 de marzo (8M), Día Internacional de la Mujer, continúan denunciándose desapariciones de mujeres. Una de las más recientes se reportó en el municipio de Nogales, estado de Sonora, donde autoridades emitieron una Alerta Amber para intensificar la búsqueda de Lesly Viridiana Aguirre Parra, una adolescente de 15 años de edad cuyo paradero se desconoce desde el viernes 6 de marzo de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, la menor fue vista por última vez este viernes 6 de marzo y desde entonces no se tienen noticias sobre su ubicación. Debido al misterio que hay sobre su desaparición y a su edad, las autoridades consideran que su integridad física podría estar en riesgo, por lo que solicitaron la colaboración de la ciudadanía del estado de Sonora para ayudar en su localización.

Buscan a menor de 15 años desaparecida en Nogales. Foto: FGJES

Buscan a Lesly, menor de 15 años desaparecida en Sonora

Según la ficha emitida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGES), Lesly Viridiana fue vista por última vez el 6 de marzo de 2026 en la colonia Moderna, en la ciudad de Nogales. Hasta el momento se desconoce qué ocurrió después de ese momento o hacia dónde pudo haberse dirigido. Ante esta situación, se activó el protocolo de Alerta Amber Sonora para difundir su búsqueda de manera urgente.

Respecto a sus características físicas, la ficha semana que Lesly Viridiana Aguirre Parra nació el 1 de febrero de 2011, es de nacionalidad mexicana y de género femenino. Mide 1.60 metros y pesa aproximadamente 45 kilogramos. Su complexión es delgada, mientras que su piel es morena clara y su cara es redonda

En cuanto a sus rasgos faciales, tiene ojos grandes de color café, cejas delgadas y pobladas, nariz chica, orejas medianas y boca pequeña con labios delgados. Su cabello es ondulado y de color café. Las autoridades indicaron que no cuenta con señas particulares visibles.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reconoce la fuerza y lucha de las mujeres, reafirmando su compromiso con:



- Equidad

- Acceso efectivo a la justicia

- Prevención de la violencia de género

- Atención integral a las mujeres pic.twitter.com/5jFdYyNMKG — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 8, 2026

Al momento de ser vista por última vez, la adolescente vestía pants color guinda con franja amarilla al costado; playera amarilla con el logotipo de la Secundaria General Número 1; sudadera negra de cuello alto y tenis Nike negros con plataforma blanca.

Las autoridades solicitaron a la población difundir la información y reportar cualquier dato que pueda ayudar a localizar a la menor. Para proporcionar información, la Fiscalía puso a disposición los siguientes números:

(662) 289 88 00 extensión 15701

911

Finalmente, la FGJES reiteró el llamado a compartir la ficha de búsqueda y comunicarse de inmediato si alguien tiene información que ayude a encontrar a Lesly Viridiana Aguirre Parra.

Fuente: Tribuna del Yaqui