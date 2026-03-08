¿Qué pasó en Amecameca? Esto se sabe de la BALACERA que dejó dos personas MUERTAS

Amecameca, Estado de México.- La noche de este sábado 7 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el municipio de Amecameca, luego de que se reportara un ataque armado dentro de un establecimiento donde se comercializaban micheladas. Este hecho violento dejó dos personas sin vida: un hombre y una mujer.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche de este sábado 7 de marzo de 2026, en un negocio ubicado en la comunidad de Santa Isabel Chalma, donde se registró una pelea dentro del establecimiento; esta situación derivó en un ataque a balazos contra dos personas que se encontraban en el lugar. Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Amecameca, de la Policía Estatal del Estado de México y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. Más tarde, autoridades del municipio confirmaron que las víctimas fueron un hombre y una mujer, quienes murieron a causa de los disparos. La zona fue acordonada y entregada a personal del Ministerio Público de ka Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ-EM) para la realización de las investigaciones correspondientes.

Momentos después, en un comunicado, el Gobierno municipal de Amecameca y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito informaron que personal en campo tomó conocimiento de lo ocurrido y comenzó con las diligencias iniciales para esclarecer el caso. También indicaron que se desplegaron recorridos de vigilancia en distintos puntos del municipio, con apoyo del sistema de videovigilancia del C2, con el objetivo de localizar indicios que permitan identificar a los posibles responsables del doble homicidio.

Autoridades investigan el doble homicidio

Tras lo ocurrido, la alcaldesa de Amecameca, Ivette Topete García, lamentó la muerte de las dos personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Explicó que el ataque ocurrió en un establecimiento de venta de micheladas ubicado sobre la carretera hacia la delegación de Santa Isabel Chalma, pasando el CBT de la comunidad. Finalmente, aseguró que las autoridades locales colaboran con la Fiscalía estatal para avanzar en las investigaciones y dar con los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos.

Fuente: Tribuna del Yaqui