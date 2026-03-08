¿Qué pasó en Ecatepec HOY? Balacera en vía pública deja un hombre MUERTO

Ecatepec, Estado de México.- La madrugada de este domingo 8 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado de México (Edomex), así como elementos de la Guardia Nacional, desplegaron un operativo en inmediaciones del municipio de Ecatepec, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en calles de la colonia Fuentes de Aragón. Este hecho dejó a un hombre sin vida.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo 8 de marzo de 2026, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, en el cruce de avenida Gobernador Ignacio Pichardo y Valle de Nautla, en la colonia Fuentes de Aragón, en el municipio ya mencionado.

El incidente ocurrió en #ValleDeLosOlmecas y #PichardoPagaza en #FuentesDeAragón donde la víctima bajaba de una camioneta a comprar estupefacientes en un punto de venta.

Tras recibir las alertas ciudadanas sobre una supuesta balacera, al lugar arribaron agentes de la Policía Municipal de Ecatepec,, así como elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el área y realizar las primeras diligencias. Una vez en el sitio, localizaron un hombre sin vida, quien presentaba múltiples heridas producidas por arma de fuego, por lo que pidieron apoyo a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Sin embargo, los socorristas solo confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales, por lo que su cuerpo quedó cubierto con una sábana, como ocurre en los casos de homicidio. Los elementos de seguridad acordonaron el perímetro mientras se esperaba la llegada de personal del Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes.

Más tarde, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ya abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer el móvil del ataque y dar con las personas responsables de la agresión. Peritos realizaron las diligencias en el lugar de los hechos, incluyendo el levantamiento de indicios y el traslado del cuerpo al servicio forense para continuar con las investigaciones.

Hasta el momento, no se reportan personas detenidas relacionadas con este caso.

