Sujeto muere en Nuevo León tras ser apuñalado por la pareja de su exnovia; autoridades investigan

García, Nuevo León.- El pasado sábado 7 de marzo de 2026, un hombre asesinó con un arma blanca a la ex pareja de su novia después de encontrarlos dentro de una vivienda en el municipio de García, Nuevo León. Se presume que los hechos ocurrieron alrededor de las 21:00 horas en un domicilio ubicado en la colonia Sierra Real, correspondiente al municipio de García, Nuevo León.

De acuerdo con información de Milenio, la víctima fue identificada como Miguel Ángel Moreno, de 24 años, quien se encontraba conviviendo con su exnovia. Sin embargo, en ese instante llegó al lugar Daniel, de 22 años, y se desató una intensa discusión al percatarse de la presencia del joven. Se informó que antes de agredir a Miguel, Daniel atacó a su pareja, y posteriormente le causó una herida al sujeto utilizando un arma punzocortante.

Es importante destacar que el sospechoso fue trasladado de emergencia a una clínica sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz; lamentablemente, falleció debido a las graves lesiones. Cabe señalar que, por fortuna, los policías municipales detuvieron al responsable, quien quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se llevan a cabo las investigaciones del caso.

La violencia continúa incluso en Monterrey

En otro hecho, la mañana del viernes 6 de marzo de 2026, en el bulevar Benito Juárez y la calle Vicente Guerrero, frente a la colonia Lomas de Los Pilares, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León, se registró un incidente que dejó conmocionadas a las autoridades locales. Un bebé de aproximadamente diez meses era trasladado en un vehículo a un hospital cuando ocurrió la tragedia.

Todo comenzó porque el menor, supuestamente, sufrió una broncoaspiración, lo que provocó que intentaran llevarlo al nosocomio. Sin embargo, en la zona mencionada, la camioneta en la que viajaba chocó contra un vehículo tipo pick-up. Al llegar al lugar, paramédicos solo pudieron confirmar que, lamentablemente, el pequeño ya no contaba con signos vitales. Por el momento, la Fiscalía General del Estado inició las averiguaciones para esclarecer su muerte.

Fuente: Tribuna del Yaqui