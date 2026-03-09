Amenazó a policías con pistola para escapar, pero terminó detenido al sur de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó este lunes sobre la captura y vinculación a proceso penal de un individuo llamado César Omar 'N', quien fue presentado ante un juez por su presunta participación en ilícitos contra servidores públicos y delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. El reporte documenta que los sucesos tuvieron lugar el pasado 20 de febrero.

En ese momento, el acusado transitaba al volante de un automóvil de la marca Mazda 5, modelo 2012, sobre la colonia Nueva Palmira, de Ciudad Obregón. Durante el trayecto, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) le marcaron el alto para un control de seguridad. El conductor decidió ignorar las instrucciones de las autoridades, aceleró la marcha y comenzó un intento de fuga por las calles del sector.

Durante la persecución, el automovilista empuñó una pistola tipo Glock, calibre .40, y apuntó en dirección a los agentes ministeriales mientras lanzaba amenazas verbales. Metros adelante, los elementos policiales lograron detener la marcha del vehículo y someter al individuo aplicando técnicas de control de personas. Tras la revisión correspondiente, los agentes hallaron entre sus pertenencias una bolsa de plástico con 8.071 gramos de metanfetamina.

Junto a la sustancia, los uniformados también aseguraron dinero en efectivo. Con base en el peso del narcótico, el dinero encontrado y la portación de la pistola, el Ministerio Público presentó los argumentos necesarios para sustentar la teoría de que la droga estaba destinada a la venta. La Fiscalía de Sonora reiteró su postura de actuar con rigor ante actos que busquen vulnerar la seguridad de la comunidad y la integridad del personal de seguridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora