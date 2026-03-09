Atrapan a presunto miembro de banda criminal al norte de Sonora; ejercía actos de 'halconeo'

Benjamín Hill, Sonora.- Un hombre identificado como José Jesús 'N' fue capturado y procesado legalmente por su presunta participación en el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, una práctica comúnmente conocida como halconeo. Los hechos que llevaron a su captura ocurrieron durante el pasado 3 de marzo en las inmediaciones de la colonia Jesús Siqueiros, en la comunidad de Benjamín Hill, Sonora.

El individuo se encontraba en el tramo carretero Hermosillo - Santa Ana. En este lugar, las autoridades de seguridad estatal lograron detener sus actividades de vigilancia, las cuales representaban un riesgo constante para las operaciones de las fuerzas del orden público. En la acción participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en conjunto con agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Al momento de la revisión, los uniformados descubrieron que el hombre llevaba consigo un equipo de comunicación por radio de la marca Motorola. Este aparato electrónico se encontraba encendido y transmitía en tiempo real datos exactos sobre la ubicación, el desplazamiento y las rutas de las patrullas policiales. A través de este canal, el individuo emitía mensajes constantes advirtiendo a terceros sobre la presencia de las unidades oficiales.

Dicho acto entorpecía las labores de vigilancia y patrullaje en la zona. Una vez asegurado, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía de Sonora. Durante la audiencia correspondiente, el juez de control revisó las evidencias presentadas y calificó de legal la detención del sospechoso. Tras escuchar la formulación de cargos, el órgano jurisdiccional decidió vincular a proceso al imputado.

Vinculan a proceso a imputado por atentado contra la seguridad de la comunidad en Benjamín Hill: FGJES



Benjamín Hill, Sonora, 9 de marzo de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Jesús “N” por el delito de… pic.twitter.com/WeEjaJjoX9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) March 9, 2026

Para evitar cualquier riesgo de fuga o continuación del delito, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva. Asimismo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) señaló que con esta acción "reafirma su compromiso de actuar contra quienes obstaculicen o pongan en riesgo las labores de seguridad pública y los operativos de las corporaciones encargadas de proteger a la comunidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora