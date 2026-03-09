Capturan a dos presuntos sicarios en Ímuris, Sonora; atacaron a balazos a elementos de la AMIC

Ímuris, Sonora.- Durante una audiencia de control, el juez correspondiente determinó iniciar proceso penal en contra de Arturo 'N' y Jesús Manuel 'N'. Por lo tanto, el Ministerio Público presentó la imputación correspondiente por su presunta participación en los delitos de tentativa de homicidio calificado con alevosía y ventaja, asociación delictuosa y delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

Según la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en el desarrollo de esta comparecencia, la defensa de los acusados solicitó la ampliación del término constitucional. Este recurso legal les otorga más tiempo antes de que el juez decida si los vincula a proceso. Mientras tanto, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que ambos permanecerán recluidos durante el procedimiento legal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 2 de marzo de 2026. Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), acompañados por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), acudieron a la colonia Centro de Ímuris. El objetivo del despliegue era ejecutar una orden de cateo en un domicilio de esa zona.

Al llegar al lugar señalado, los uniformados notaron la presencia de varios sujetos armados en los alrededores. Los reportes indican que Arturo 'N' y Jesús Manuel 'N', en compañía de otros hombres, accionaron armas de fuego en contra de las fuerzas del orden. Los elementos de seguridad respondieron a la agresión siguiendo los lineamientos del uso de la fuerza, lo que permitió controlar el suceso sin mayores complicaciones.

Posteriormente, durante las labores de revisión, se encontraron diversos indicios probatorios. A Jesús Manuel 'N' se le confiscaron 22 envoltorios de metanfetamina, con un peso de 12.24 gramos, además de un arma de fuego tipo revólver. Por su parte, a Arturo 'N' se le encontraron 16 envoltorios de la misma sustancia, los cuales pesaron 9.18 gramos. Las tareas de inspección también abarcaron un vehículo Chevrolet Silverado que se encontraba en el sitio.

En el interior de dicha unidad, se aseguraron otros 25 envoltorios con metanfetamina, equivalentes a 12.29 gramos. Finalmente, las autoridades de justicia del estado reiteraron su objetivo de mantener la firmeza frente a las agresiones dirigidas hacia las instituciones encargadas de velar por el bienestar de la ciudadanía. La fiscalía estatal dijo que continuará trabajando para sancionar a quienes pongan en riesgo la integridad de los servidores públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui