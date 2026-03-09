Caso alcaldesa de Bacanora: Capturan a uno y abaten a otro por asesinato a tiros de su hijo

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) actualizó la información sobre la agresión armada registrada el pasado 24 de febrero en la carretera Mazatán - Hermosillo. Durante estos hechos perdió la vida Édgar Martínez Biebrich, quien conducía un vehículo Jeep Cherokee de modelo reciente. En la unidad también viajaba su madre, Nora Alicia Biebrich Duarte, presidenta municipal de Bacanora.

Las autoridades ministeriales determinaron que, luego de cometer el ataque, los probables responsables dejaron abandonado el vehículo en el que se movilizaban. Para borrar las evidencias, le prendieron fuego a la unidad y emprendieron la huida caminando por la zona despoblada. Este recorrido a pie duró alrededor de 2 días, hasta que llegaron a un rancho situado en las cercanías del poblado de El Adivino, municipio de Villa Pesqueira.

Durante este trayecto, los individuos fueron dejando abandonadas diversas piezas de equipo táctico, aunque conservaron consigo el armamento que portaban. Como resultado de las diligencias emprendidas, el 5 de marzo se logró la captura de un hombre identificado como Víctor Manuel 'N'. Al ser interrogado por los elementos de seguridad, el sujeto admitió su participación en el crimen en contra de la presidenta municipal y su hijo, y señaló la intervención de una segunda persona en los hechos.

Los datos recabados por los investigadores confirmaron las versiones del detenido. Se estableció que los agresores operaban bajo los efectos de la drogas. La alteración provocó que abrieran fuego contra la camioneta Jeep Cherokee al momento en que esta realizó una maniobra para rebasarlos en la carretera. Una vez obtenida la declaración del primer detenido, las autoridades lograron identificar al segundo implicado con el nombre de Francisco Uriel Luna Luna.

Abaten a implicado

Esta persona ya era buscada por la justicia, pues contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado contra un agente de la Policía Municipal de Hermosillo, hecho ocurrido en octubre del año 2024 al interior de las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Con la identidad confirmada, el Ministerio Público solicitó y obtuvo un nuevo mandato judicial para la captura de Luna Luna.

Para ejecutar esta orden, se planificó un cateo en una vivienda del fraccionamiento Residencial Gala, en Hermosillo. La movilización policial inició la noche del 6 de marzo y se extendió hasta las primeras horas del 7 de marzo. El objetivo del operativo estaba al tanto de la captura de su compañero, por ello, aguardaba atrincherado en el interior del domicilio. Al notar la presencia de los elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), disparó contra ellos, lo que desató un tiroteo.

uD83DuDEA8Uriel N fue abatido en Gala Residencial, al sur de #Hermosillo, era presunto responsable del asesinato de un policía municipal durante el Festival del Globo 2024.



Relacionado con el ataque armado en la Hermosillo-Mazatán, donde fue asesinado el hijo de la alcaldesa de Bacanora pic.twitter.com/tlcQFli1kf — apartadomex (@ApartadoMex) March 8, 2026

Como resultado, el agresor fue abatido, mientras que dos integrantes de la corporación resultaron lesionados. Uno de los agentes sufrió una fractura en el fémur, y el otro recibió impactos por esquirlas en el rostro. Los reportes médicos indican que ambos reciben atención hospitalaria, muestran signos de recuperación y sus vidas no corren peligro. Los análisis toxicológicos practicados al cuerpo del abatido arrojaron resultados positivos a la presencia de anfetaminas y metanfetaminas en su organismo.

El arma usada en el asesinato

Al revisar el inmueble, las fuerzas de seguridad aseguraron una carabina Colt modelo M4, calibre 5.56 milímetros, con el número de serie borrado. También se localizaron cargadores de disco de alta capacidad, cartuchos útiles, un cañón para fusil y una granada de fragmentación. Los especialistas en criminalística realizaron las pruebas de balística forense a la carabina decomisada.

Los resultados demostraron que esta arma de asalto fue la misma que se accionó en el ataque del 24 de febrero en la carretera Hermosillo - Sahuaripa, donde resultó víctima mortal Édgar Martínez. A la fecha, el juez de la causa dictó prisión para Víctor Manuel 'N'. Las autoridades han ubicado a ambos individuos como miembros de una banda delictiva con zona de operación en la región de El Adivino.

uD83DuDEA8Confirmado, el joven abatido anoche tras un enfrentamiento al sur de la ciudad no solo era el presunto sicario que mató a un policía afuera del Festival del Globo también es el que acribilló al hijo de la alcaldesa de Bacanora la semana pasada pic.twitter.com/lslulvBPNh — Oralia Acosta G. (@OraliaAcostaG) March 7, 2026

Los peritajes concluyeron que no había ningún tipo de amenaza, conflicto o relación antes de los hechos entre la célula delictiva y el círculo familiar de la funcionaria municipal. El ataque fue producto de una coincidencia en el camino y del estado de alteración de los agresores. La Fiscalía de Sonora mantiene abiertas las carpetas de investigación correspondientes para continuar con el análisis de las evidencias recabadas y esclarecer el caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora