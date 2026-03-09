Detienen a 9 presuntos integrantes de La Familia Michoacana con casi 180 mil pesos en Edomex

San José del Rincón, Estado de México.- Este lunes 9 de marzo de 2026 informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México que nueve presuntos integrantes de la Familia Michoacana fueron detenidos en el municipio de San José del Rincón, Estado de México, a quienes en conjunto les aseguraron casi 180 mil pesos; se presume que este monto lo consiguieron tras extorsionar a comerciantes.

Según el comunicado, sobre la carretera San José del Rincón–Angangueo estaban detenidos dos vehículos y, al acercarse los uniformados, se dieron cuenta de la presencia de dos hombres y una mujer, quienes al ver a las autoridades abordaron la unidad e intentaron huir. No obstante, un poco más adelante les marcaron el alto y durante la revisión encontraron sobres amarillos y una bolsa con dinero en efectivo.

De acuerdo con lo anterior, el dinero incautado fue en total 179 mil 270 pesos, pero no fue lo único, porque en el interior también había cuatro teléfonos celulares, una computadora portátil y una libreta con anotaciones que supuestamente corresponden a registros de pagos de cuotas. En cuanto a los presuntos responsables, fueron identificados como Flavio 'N', de 23 años; Irma 'N', de 32; y Donovan ‘N’, de 21.

Cabe resaltar que mientras la patrulla trasladaba a los detenidos, una camioneta los interceptó cuando pasaban por la carretera San José del Rincón–San Felipe del Progreso, a la altura de la comunidad Rioyos Buenavista, pues justo ahí descendieron seis hombres que querían impedir la labor de los agentes. Afortunadamente también se logró capturar a Juventino ‘N’, de 36 años; Mauricio ‘N’, de 49; Christopher ‘N’, de 21; Miguel ‘N’, de 45; Gustavo ‘N’, de 57; y Juan ‘N’’, de 30.

Sin embargo, no se tuvo el mismo éxito con el conductor, quien consiguió escapar y hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su paradero. Como dato extra, para la ley los nueve aprehendidos son posibles generadores de violencia en San José del Rincón, San Felipe del Progreso, El Oro e Ixtlahuaca. Por lo pronto, cada uno de los mencionados se encuentra en el Ministerio Público con sede en Lerma y se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Fuente: Tribuna del Yaqui