FGR captura a presunto implicado en homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos

Hidalgo del Parral, Chihuahua.- Este lunes 9 de marzo de 2026, Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), confirmó la detención de un presunto implicado en el homicidio del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos Ceballos, ocurrido en 2010. Según información extraoficial, se trata de un hombre identificado como Hilario 'N', alias El Chihuas, quien contaba con varias órdenes de aprehensión.

En el video que difundió la dependencia federal, el funcionario aseguró que el sospechoso fue detenido en Hidalgo del Parral, Chihuahua, mientras se realizaba un operativo contra un grupo delictivo al que presuntamente pertenece. De hecho, se cree que esta persona, además, habría cometido delitos en Jalisco, Baja California y Tamaulipas, por lo que su captura tomó especial relevancia para las autoridades.

"Dicho individuo cuenta con diversas órdenes de aprehensión por su probable participación en delitos como delincuencia organizada y homicidio en los estados de Jalisco, Chihuahua, Baja California y Tamaulipas, por lo que su aseguramiento resulta de alta relevancia para el bienestar de la población, particularmente en estas entidades", explicó Lara López, quien ocupa el cargo desde enero de este año en sustitución de Ernestina Godoy.

Ulises Lara López

De acuerdo con las investigaciones, El Chihuas habría sido quien disparó en contra del fallecido Silverio Cavazos. En ese sentido, Ulises Lara mencionó que su localización y presentación ante un juez de control se lograron a partir de acciones coordinadas con las instituciones que integran el gabinete de seguridad del Gobierno de México, particularmente la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Es necesario recordar que Cavazos Ceballos fue asesinado a balazos el 21 de noviembre de 2010, en un fraccionamiento ubicado en el municipio de Colima, Colima. En aquel entonces, un sujeto lo interceptó tras descender de un vehículo y, sin pensarlo dos veces, disparó en contra del exmandatario estatal. Precisamente, en 2018, fuerzas federales capturaron cerca del Rancho Guamúchil, en Ixtlahuacán, Colima, a Gerardo Mendoza Chávez, alias El Gerardón, identificado como el autor intelectual del homicidio.

