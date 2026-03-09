Marcha del 8M en CDMX: 9 hombres DETENIDOS y 90 personas atendidas por paramédicos

Ciudad de México.- La movilización por el Día Internacional de la Mujer realizada este domingo 8 de marzo de 2026 (8M) en la Ciudad de México (CDMX) reunió a miles de mujeres de diferentes puntos del Valle de México. Sin embargo, no todo fue tranquilidad, pues autoridades capitalinas confirmaron un saldo de nueve personas detenidas y alrededor de 90 personas atendidas por Servicios de Emergencia a lo largo de la jornada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), la mayor parte de la movilización del 8M se desarrolló de forma pacífica, no obstante, se registraron incidentes aislados en distintos puntos del centro de la capital. Aquí te compartimos los detalles.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Durante la marcha del #8M en la #CDMX, se reportaron destrozos en inmuebles, incluido el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, que derivaron en la detención de 9 personas.



El #ERUM atendió a 90 personas: 73 civiles y 14 policías de la SSC Ciudad de México, por… pic.twitter.com/E25VOuSrZM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 9, 2026

Más de 120 mil mujeres participaron en la marcha

Según el reporte oficial, alrededor de 120 mil mujeres de diferentes edades participaron en las distintas movilizaciones organizadas en la CDMX. Las concentraciones comenzaron aproximadamente a las 10:00 horas desde la Glorieta de Amajac y otros puntos del centro de la ciudad. Los contingentes avanzaron hacia el Zócalo capitalino, donde las actividades concluyeron cerca de las 20:30 horas.

Aunque la manifestación concluyó con saldo blanco en términos generales, autoridades reportaron algunos hechos violentos. Entre ellos se registraron daños en cuatro establecimientos, donde se reportaron cristales rotos. Además, un grupo de aproximadamente 20 hombres ajenos a la movilización realizó destrozos en el edificio del Gobierno de la CDMX.

En un primer reporte, la policía informó sobre la detención de ocho hombres, cinco de ellos remitidos al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y tres presentados ante un Juez Cívico. Posteriormente se informó la detención de otro sujeto, con lo que el saldo final fue de nueve hombres detenidos. De ellos, seis fueron puestos a disposición del Ministerio Público y tres ante el Juzgado Cívico, donde se definirá su situación jurídica.

Por otra parte, durante la movilización, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas que presentaron distintos malestares. De acuerdo con el informe oficial:

73 fueron civiles

14 elementos de la policía capitalina.

Todos los casos fueron considerados de lesiones menores, por lo que ninguno requirió traslado hospitalario. Las principales atenciones médicas se relacionaron con deshidratación, desmayos, luxaciones, insolación, caídas en la vía pública y tres casos de golpes.

Un grupo de mujeres se metió al área de la Catedral Metropolitana, a un costado de la plancha del Zócalo de la CDMX, donde soltaron humo violeta.



Sigue la cobertura en el LiveBlog de N+. https://t.co/hSxD3esCrV pic.twitter.com/jeMKCBTu4R — NMás (@nmas) March 8, 2026

Incidentes aislados durante la jornada

Entre los incidentes reportados, autoridades detectaron a un grupo de manifestantes con el rostro cubierto intentando causar daños a un establecimiento sobre avenida Juárez. El grupo fue seguido por elementos de seguridad hasta la avenida 5 de Mayo, donde se retiraron diversos objetos que podían ser utilizados para agredir.

También se registró un momento de tensión en el Zócalo, cuando un grupo de manifestantes cruzó una de las puertas de las vallas colocadas cerca de la Catedral Metropolitana. Elementos de la policía formaron una línea de contención y exhortaron a desalojar la zona para evitar daños. Las autoridades señalaron que en ese punto no se reportaron personas lesionadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui