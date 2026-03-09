Marina asegura cerca de dos toneladas de presunta cocaína en operación en altamar frente a Acapulco

Acapulco, Guerrero.- Por medio de un comunicado, la Secretaría de Marina (Semar) informó que aseguró alrededor de 80 paquetes que contenían cerca de dos toneladas de cocaína en las costas de Acapulco, estado de Guerrero. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, menciona que el aseguramiento se dio en una operación marítima liderada por los elementos de la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de guardia costera.

La operación transcurrió a más de 200 millas náuticas al sur-suroeste de las costas de Acapulco, en donde la información de inteligencia y, mediante el despliegue de aeronaves, una patrulla oceánica y una embarcación menor, localizaron los paquetes con la sustancia ilícita. En conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se aseguraron 80 paquetes con cerca de dos toneladas de presunta cocaína..

Los paquetes asegurados serán puestos a disposición del agente del Ministerio Público, donde se integrará la carpeta de investigación del caso al arribo del buque al puerto. "En la presente administración suman más de 60 toneladas de esta droga asegurada en mares mexicanos, lo que representa una afectación directa a las estructuras financieras del crimen organizado y evita que esta droga llegue a las calles", mencionó García Harfuch.

Por su parte, la Marina señaló que estas acciones son parte de las operaciones permanentes de vigilancia marítima que hace la Armada de México para inhibir las actividades de grupos delictivos, lo que perjudica de manera significativa a sus estructuras financieras.

