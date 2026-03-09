¿Qué pasa en la Autopista México-Puebla HOY? TRÁFICO y choque múltiple que dejó 3 víctimas

Ciudad de México.- La madrugada de este lunes 9 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en la autopista México-Puebla, luego de que se reportara un fuerte accidente vehicular que provocó afectaciones a la circulación en los límites entre la capital del país y el Estado de México (Edomex).

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la madrugada de este 9 de marzo de 2026, alrededor de las 06:00 horas, tiempo local, a la altura del kilómetro 18+500 de la autopista México-Puebla, en la zona limítrofe entre la alcaldía Iztapalapa y el municipio de La Paz, Edomex.

Autoridades ya atienden el accidente en la México-Puebla. Foto: Twitter

Según la información preliminar, el conductor de uno de los automóviles perdió el control de la unidad y se impactó contra el muro de contención, lo que provocó que varias dovelas de concreto se desplazaran de su lugar. Tras este primer impacto, el vehículo colisionó contra otros dos automóviles que circulaban por la vialidad, generando una cadena de siniestros que afectaron el tránsito.

Testigos que vieron los hechos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Al sitio acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe); elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, así como ambulancias de la alcaldía Iztapalapa y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron labores de atención a los lesionados y de mitigación de riesgos en la zona.

En el lugar, los servicios de emergencia valoraron al menos a tres personas que resultaron lesionadas tras el impacto. Aunque no se reportaron víctimas mortales, los afectados recibieron atención médica en el sitio mientras se evaluaba si era necesario su traslado a hospitales cercanos.

??Un choque entre 3 vehículos terminó en volcadura sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Miguel Teotongo, con dirección a Chalco.



El accidente dejó 3 lesionados.



uD83DuDDDE?Ulises Soriano vía @Radio_Formulapic.twitter.com/robJo5fDbX — Azucena Uresti (@azucenau) March 9, 2026

Por otra parte, el accidente generó severas afectaciones a la movilidad, ya que únicamente quedó habilitado un carril con dirección hacia la CDMX. Esto ha provocado largas filas de vehículos que se extendieron por varios kilómetros, así como congestionamiento en la zona del Eje 10 Sur y el Puente de la Concordia; y las calzadas Ermita Iztapalapa e Ignacio Zaragoza. Se recomienda a los automovilistas circular con precaución.

Fuente: Tribuna del Yaqui